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Del 1 al 10: cómo calificaron los políticos mendocinos a Alfredo Cornejo y a Javier Milei

La Asamblea Legislativa es una instancia de balance y los políticos mendocinos se animaron a puntuar la gestión de Alfredo Cornejo y Javier Milei.

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Alfredo Cornejo y Javier Milei el año pasado en San Rafael.

Alfredo Cornejo y Javier Milei el año pasado en San Rafael.

Prensa Gobierno

La Asamblea Legislativa no solo es un acto protocolar, también es un termómetro político. Este año, los dirigentes mendocinos se animaron a poner en números lo que piensan de dos gestiones: la de Alfredo Cornejo al frente de la provincia y la de Javier Milei en la Casa Rosada. Los resultados muestran un mapa claro de acuerdos, distancias y fracturas.

Asamblea legislativas 62
En la previa de la Asamblea Legislativa, los políticos mendocinos se animaron a puntuar la gestión de Alfredo Cornejo y Javier Milei.

En la previa de la Asamblea Legislativa, los políticos mendocinos se animaron a puntuar la gestión de Alfredo Cornejo y Javier Milei.

Balance positivo para Alfredo Cornejo y Javier Milei desde el oficialismo

En el oficialismo, las calificaciones fueron generosas. El legislador Néstor Majul le puso 10 a Cornejo y 8 a Milei. Mario Abed eligió un 8 para el gobernador y un 5 para el presidente.

Puntuación de la gestión de Cornejo y Milei - Nestor Majul

Puntuación de la gestión de Cornejo y Milei

La vicegobernadora Hebe Casado se ubicó en un rango de entre 8 y 9 para Cornejo, y reservó un 7 para Milei. El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, acompañó con un 9 al mandatario provincial y un 7,5 al nacional.

Puntuación gestión Cornejo y Milei - abed casado calvente

Puntuación gestión Cornejo y Milei - abed casado calvente

Gestiones desaprobadas para la oposición

Desde la oposición, el cuadro fue radicalmente distinto. El senador Lucas Ilardo le puso 4 a Cornejo y apenas 2 a Milei, mientras que Félix González fue el más crítico del grupo: 4 para el gobernador y un contundente 1 para el presidente.

El caso más llamativo fue el de Armando Magistretti, quien invirtió el orden habitual: calificó con 6 a Alfredo Cornejo pero le dio un 7 a Javier Milei.

Puntuación gestión Cornejo y Milei - Ilardo Gonzalez Magistretti

Puntuación gestión Cornejo y Milei - Ilardo Gonzalez Magistretti

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