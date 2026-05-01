Del 1 al 10: cómo calificaron los políticos mendocinos a Alfredo Cornejo y a Javier Milei

La Asamblea Legislativa no solo es un acto protocolar , también es un termómetro político. Este año, los dirigentes mendocinos se animaron a poner en números lo que piensan de dos gestiones: la de Alfredo Cornejo al frente de la provincia y la de Javier Milei en la Casa Rosada. Los resultados muestran un mapa claro de acuerdos, distancias y fracturas.

En la previa de la Asamblea Legislativa, los políticos mendocinos se animaron a puntuar la gestión de Alfredo Cornejo y Javier Milei.

En el oficialismo, las calificaciones fueron generosas. El legislador Néstor Majul le puso 10 a Cornejo y 8 a Milei. Mario Abed eligió un 8 para el gobernador y un 5 para el presidente.

Puntuación de la gestión de Cornejo y Milei - Nestor Majul

La vicegobernadora Hebe Casado se ubicó en un rango de entre 8 y 9 para Cornejo, y reservó un 7 para Milei. El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, acompañó con un 9 al mandatario provincial y un 7,5 al nacional.

Puntuación gestión Cornejo y Milei - abed casado calvente Puntuación gestión Cornejo y Milei - abed casado calvente MDZ

Gestiones desaprobadas para la oposición

Desde la oposición, el cuadro fue radicalmente distinto. El senador Lucas Ilardo le puso 4 a Cornejo y apenas 2 a Milei, mientras que Félix González fue el más crítico del grupo: 4 para el gobernador y un contundente 1 para el presidente.

El caso más llamativo fue el de Armando Magistretti, quien invirtió el orden habitual: calificó con 6 a Alfredo Cornejo pero le dio un 7 a Javier Milei.