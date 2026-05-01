Los intendentes bonaerenses presionan: quieren terminar el letargo legislativo y recibir los fondos municipales

Los intendentes , especialmente del interior de la provincia de Buenos Aires, necesitan con urgencia de los fondos acordados para los municipios en el endeudamiento aprobado a Axel Kicillof . Producto de la interna peronista, que paralizo a la Legislatura bonaerense , el senado no designo a sus representantes en la Bicameral de Seguimiento dejando esos fondos frescos en un "limbo institucional".

La inacción legislativa llevo a que se unan más de 70 jefes comunales, de todos los colores políticos, para lanzar un ultimátum a la Legislatura bonaerense . Los intendentes reclaman que el dinero del Fondo de Fortalecimiento municipal, acordado por los legisladores para aprobar el endeudamiento de Kicillof , sea de libre disponibilidad.

En pocas palabras, necesitan de esos fondos frescos con urgencia para pagar sueldos, aguinaldo y proveedores. Como dijo un intendente opositor a MDZ , enojado con quienes negociaron el acuerdo, "nosotros acordamos con el Ejecutivo provincial que esos fondos iban a ser de libre disponibilidad y cuando lo votaron a la noche salió una cosa desfigurada que no tenía nada que ver con lo que habíamos acordado con gobierno de Kicillof ".

Cargando contra los legisladores afirmó: "Lo que armaron fue un engendro; algo propio de quienes están pelotudeando detrás de un escritorio y no tienen ni idea de lo que pasa en los territorios. Hicieron algo sin sentido, nos obligan a destinar recursos entre tres programas: uno de cultura, manejado por La Cámpora; otro de transporte manejado por el massismo; y el tercero de infraestructura manejado por el kicillofismo. Es algo increíble, un grupo de nuestros legisladores que dice ser opositor jugo la interna peronista".

El Foro Regional de Intendentes del interior bonaerense, reunió en Chacomús a los jefes comunales de todos los colores politicos de la provincia de Buenos Aires

La presión de los más de 70 intendentes recae directamente sobre los legisladores y, por elevación, sobre el gobernador Axel Kicillof. Los alcaldes exigen que el dinero del Fondo de Fortalecimiento Municipal, "atado" por ley a proyectos de infraestructura, transporte y cultura, sea de libre disponibilidad para poder hacer frente, ante la caída de la recaudación, al pago de salarios, aguinaldos y proveedores.

La caída en la recaudación de tasas municipales —que en algunos distritos es histórica— terminó de secar la caja de los municipios. Es por eso que la movida, que empezó en el Foro de Intendentes Radicales, como contó a este diario Maximiliano Suescun (jefe comunal de Rauch y titular del foro de alcaldes boinas blancas), sumó firmas de intendentes de todos los colores políticos incluidos los de las tribus peronistas del interior y, por solidaridad, de los caciques del conurbano bonaerense.

"Esto lo motorizamos desde el Foro de Intendentes Radicales, y llevamos el planteo al Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y Desarrollo de los municipios del interior de la provincia, que se hizo en diciembre en Chascomús, donde nos juntamos los intendentes de todos los colores políticos del interior que vivimos las mismas problemáticas y coincidimos en el diagnostico", afirmó Suescun.

"Este reclamo no es solo del interior, se sumaron los del conurbano. Hasta ahora somos 70 los intendentes firmantes de la nota que elevamos a las autoridades de la Legislatura para que liberen lo fondos de los municipios", dijo y agregó: "Tenemos el compromiso de que se sumen al reclamo más intendentes", destacó quien encabezara la próxima semana en la Legislatura las reuniones con diputados y senadores para destrabar y que sean de libre disponibilidad los fondos que el ejecutivo provincial debe girar a los municipios.

Las internas marcan la cancha en la Legislatura

Cabe destacar que entre los bloques legislativos las aguas están divididas, especialmente en el bloque oficialista donde la interna peronista juega un partido aparte.

Por el lado del radicalismo, el bloque presidido por Alejandra Lorden apoya el reclamo del foro para que los fondos puedan ser de libre disponibilidad y ser usados para hacer frente a los gastos corrientes del municipio, como alimentos, insumos, sueldos, aguinaldos, entre otros. Mientas que el sector referenciado con Maximiliano Abad, al igual que el PRO, insiste y presiona con la conformación de la Bicameral de Seguimiento y que sea la Casa de Leyes el filtro para decir quién y cómo gastan dicho fondo los intendentes. Cabe aclarar que el diputado Diego Garciarena, titular del bloque abadista, es uno de los miembros de la bicameral de Seguimiento

Para entender estos movimientos de la interna radical, es necesario recordar que en abril el Foro de Intendentes Radicales renovó sus autoridades, religiendo con el apoyo de más de 20 intendentes y el bloque de Alejandra Lorden y Valentín Miranda, al jefe comunal de Rauch, Maximiliano Suescun, como representante de los alcaldes boinas blancas bonaerenses, quedando frustradas las intenciones del abadismo de correrlo de la conducción.

En cuanto a la postura de La Libertad Avanza, tanto en el Senado como en Diputados, se opusieron al acuerdo entre el oficialismo y la oposición para auditar el Fondo de Emergencia a los municipios, por lo que no se descarta que apoyen la cruzada de los intendentes.

Una semana de definiciones y tensión

La próxima semana será clave. Más de 70 intendentes, entre opositores y oficialistas, desembarcaran en La Plata para reunirse con legisladores de todos los bloques.

El objetivo es forzar una modificación técnica que les permita "desafectar" partidas. Quieren que el 100% del Fondo de Emergencia sea de libre disponibilidad, llegue sin trabas y se convierta en una caja de auxilio ante la emergencia alimentaria y operativa que sacude a los municipios de la provincia de Buenos Aires.