La UCR bonaerense se divide entre "la rosca técnica" de la Legislatura y el musculo del despliegue territorial

Las facciones en pugna de la UCR bonaerense tienen claro que ir a una elección interna es un desgaste innecesario . En la antesala del cierre de listas, prevista para el 8 de mayo, juegan una estratégica partida de ajedrez, que tiene en este movimiento como escenarios la Legislatura bonaerense versus la demostración de fuerza en el interior provincial.

El abadismo movió, en el día de ayer, sus fichas con una actividad legislativa donde entre otras cosas busco sentar postura sobre la “reforma política” en la provincia de Buenos Aires . Mientras que el sector encabezado por Miguel Fernández y Alejandra Lorden mostraron fuerza saliendo a la calle a hablar con vecinos y correligionarios de más de treinta distritos bonaerenses.

En el Anexo de la Cámara de Diputados bonaerense, el abadismo desde el bloque de la UCR Cambio Federal junto a la Coalición Cívica montaron un laboratorio de ideas. Centrando la actividad sobre la "reforma política" en la provincia de Buenos Aires.

Centrando el debate sobre la Boleta Única de Papel (BUP) y el Acceso a la Información Pública, conto con expositores, entre los que se destacan, los legisladores nacionales Maximiliano Abad , Karina Banfi; los diputados provinciales Diego Garciarena y Andrés De Leo; el ex director Nacional Electoral Alejandro Tulio; el analista político Carlos Germano y el abogado constitucionalista Diego Armesto.

Durante su exposición el Senador Nacional Maximiliano Abad afirmo “La provincia no puede seguir administrando la inercia. Necesitamos reglas más claras, instituciones más fuertes y un sistema político que esté al servicio de la gente”, remarcando además que la reforma política en la provincia de Buenos Aires es una condición indispensable para mejorar la calidad institucional y recuperar la confianza ciudadana.s otros temas que se pusieron en discusión son las PASO y la Autonomía municipal. El diputado provincial de la Coalición Cívica, Andrés De Leo propuso que las PASO sean optativas " Proponemos el reemplazo de las PASO obligatorias por optativas en este camino de construcción de ciudadanía. Las reformas electorales tienen que ser pensadas como una reforma del sistema y tiene que ser integral. La Boleta Única de Papel sería un aporte extraordinario para esta reforma" – Es de destacar que el primer proyecto que entro en la Legislatura bonaerense sobre Boleta Única de Papel corresponde a la diputada Alejandra Lorden , hoy enfrentada en la interna con el abadismo y Evolución-

Afirmando que su propuesta "No es un proyecto cerrado” y agregó que “Los partidos o frentes electorales que tienen listas únicas no participarían en las PASO optativas”

En cuanto a la Autonomía Municipal, Diego Garciarena presidente del bloque UCR Cambio Federal, sugirió que los Concejos Deliberante decidan sobre la reelección de los intendentes. “evaluaremos cómo hacemos para que los municipios puedan decidir por sí mismos algunas cuestiones que actualmente hace la Legislatura. Por ejemplo, la reelección de intendentes: quienes somos autonomistas creemos que es un tema que debe discutir y decidir cada Concejo Deliberante”.

Asimismo, el legislador boina blanca remarco que la intención es que estas propuestas lleguen al recinto “Queremos aprovechar este año que no es electoral para hacer un debate sobre distintos aspectos de la reforma electoral e institucional en la provincia de Buenos Aires; son temas que se tienen que poner en discusión. La idea es impulsar proyectos que generen debate en el recinto”

El "operativo escucha" y la demostración de músculo en interior bonaerense

A kilómetros de la legislatura provincial la otra facción de la UCR bonaerense comandada por Miguel Fernández, presidente del Comité de Contingencia de la UCR bonaerense, y la diputada provincial Alejandra Lorden, con apoyo de gran parte de los intendentes radicales; sacaron las zapatillas del placard para recorrer el fin de semana más de 30 municipios.

La demostración de músculo político y territorio incluyo distritos del conurbano y del interior bonaerense. Bajo el lema "Pensar el presente y construir el futuro" intendentes radicales, entre otros Lisandro Hourcade (de Magdalena), Franco Flexas (de Gral. Viamonte) y Ramón “Tito” Capra (de Gral. Alvear); el diputado Nacional Pablo Juliano y los diputados provinciales del bloque UCR- Unión Cívica Radical Alejandra Lorden, Valentín Miranda y Priscila Minnaard y la senadora provincial Natalia Quintana; junto a concejales y dirigentes recorrieron simultáneamente la provincia de Buenos Aires con un mismo objetivo. “Escuchar a la sociedad”.

Recorrida de Alejandra Lorden en la Seta Sección Electoral La Diputada Alejandra Lordén, hablando con vecinos de la Sexta Sección Electoral Prensa diputada Alejandra Lordén

Desde el espacio, liderado por la dupla Fernández/Lorden destacaron que la iniciativa forma parte de una construcción política basada en la cercanía, el diálogo y el conocimiento real de lo que sucede en cada comunidad. “No se trata de discursos, sino de escuchar, entender y construir propuestas desde la realidad cotidiana de los bonaerenses”

En la antesala del cierre de listas para la disputa de los comicios internos de la UCR bonaerense, previstos para el 7 de junio, se vieron en estos días dos radicalismos diametralmente opuestos. Por un lado, el sector que busca “recuperar el musculo político” con territorio el fin de semana “camino la calle”; y por otro lado en la legislatura el abadismo arranco la semana con “rosca de guante blanco” alejado del termómetro social.