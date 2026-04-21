Javier Milei anunció enviará la reforma electoral este miércoles al Congreso y buscará eliminar las PASO

En su cuenta de X (ex Twitter), Javier Milei anunció que este miércoles enviará la reforma electoral al Congreso. Los tres ejes clave que incluirán son la eliminación de las PASO, un cambio en el financiamiento de las elecciones y el proyecto de Ficha Limpia, que volverá a estar en debate.

En cuanto a la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, el presidente expresó: "Basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta". En línea con esto, sobre los cambios en el financiamiento de los comicios, sentenció que "se termina la política viviendo de tu bolsillo".

Finalmente, respecto al proyecto de Ficha Limpia, que busca impedir que personas con condenas penales puedan postularse a cargos electivos nacionales u ocupar cargos en la administración pública.