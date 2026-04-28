El PRO presiona al kirchnerismo en la Legislatura bonaerense para bajar la edad de imputabilidad a 14 años

En sintonía con el nuevo Régimen Penal Juvenil nacional aprobado a principio de año por el Congreso nacional , el bloque de senadores provinciales del PRO presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley de reforma integral para bajar la edad de imputabilidad en la provincia de Buenos Aires .

La iniciativa, encabezada por el senador Guillermo Montenegro – intendente de Mar del Plata en uso de licencia- no busca únicamente bajar la edad de imputabilidad a los 14 años ni hacer un ajuste en los plazos procesales, sino que plantea un giro de 180 grados frente a la política criminal juvenil en territorio bonaerense.

El objetivo central de la iniciativa es dotar al estado provincial de herramientas más firmes frente a la delincuencia juvenil, un fenómeno que, según da cuenta en los considerandos del proyecto el legislador marplatense, creció al amparo de interpretaciones judiciales laxas y una gestión ejecutiva garantista que prioriza la tutela del victimario por sobre la protección del ciudadano.

El proyecto impulsado por el Senador provincial amarillo, Guillermo Montenegro , busca reemplazar el concepto de "tutela" absoluta por un sistema de responsabilidad penal plena.

El senador marplatense del PRO Guillermo Montenegro (intendente en uso de licencia) ingresando a la Legislatura bonaerense

Desde el PRO sostienen que el enfoque actual genero una zona de impunidad que fue aprovechada por el narcotráfico y bandas criminales para reclutar menores, sabiendo que el sistema judicial provincial suele actuar como una "puerta giratoria", entregando a los menores que delinquen a sus padres.

"No se trata de criminalizar la infancia, sino de reconocer que a los 14 años existe conciencia sobre el daño que provocan delitos graves como el robo a mano armada o el homicidio", sostienen los fundamentos del texto elaborado por el senador Guillermo Montenegro, ex juez Federal.

Con más de 30 páginas de análisis técnico, la reforma apunta a la Ley 13.634 para garantizar que los delitos tengan consecuencias proporcionales, alejándose de las corrientes doctrinarias que el bloque de senadores bonaerenses del PRO asocia con un "garantismo extremo" que ha caracterizado al kirchnerismo.

El peso de las estadísticas

Los datos respaldatorios de la iniciativa amarilla ponen en jaque el discurso del gobierno de Kicillof. Según los números estadísticos presentados por Guillermo Montenegro:

Durante 2024 se registraron 1.802 imputaciones a menores en la provincia de Buenos Aires.

El 52,1% de la población penal juvenil de toda la Argentina reside en suelo bonaerense.

Si bien la mayoría de los delitos son contra la propiedad, un preocupante 15,5% ya corresponde a delitos contra las personas.

Para el legislador del PRO la estadística demuestra que el diagnóstico actual sobre la delincuencia juvenil es crítico y que el sistema vigente fallo en su rol preventivo y disuasorio. Sosteniendo que en la provincia de Buenos Aires se concentra más de la mitad del conflicto penal juvenil del país, motivo por el cual se plantea la adecuación urgente a los estándares nacionales aprobados por el Congreso nacional.

El rol de la víctima y las penas

La reforma propuesta al Régimen Penal Juvenil bonaerense introduce una novedad sustancial: la participación activa de la víctima en todas las etapas del proceso. Históricamente relegada en los fueros juveniles, la voz de quien sufre el delito pasaría a tener peso institucional.

En cuanto a las sanciones, el esquema propuesto por el senador Guillermo Montenegro es escalonado. Si bien se contempla la justicia restaurativa para faltas menores, establece penas de hasta 15 años para delitos atroces; que deberán cumplirse en establecimientos especializados donde se deberá combinar el castigo con herramientas de reinserción real.

Un proyecto incómodo para el ejecutivo bonaerense

La reforma impulsada por el PRO en la Legislatura bonaerense del Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil de la provincia de Buenos Aires es un proyecto que incomoda al oficialismo bonaerense.

Por lo que es altamente probable que el peronismo utilice su mayoría en la Cámara Alta provincial y el proyecto del PRO para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años y hacer una reforma integral de la Ley 13.634, por más que cuente con el apoyo de los demás bloques opositores, nunca llegue al recinto.

Algo que se podría interpretar como una resistencia ideológica del kirchnerismo en la Legislatura bonaerense a endurecer las políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires.