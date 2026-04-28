IOMA bajo la lupa: la oposición pide explicaciones a Axel Kicillof por la falta de prestaciones médicas

Legisladores opositores quieren que el gobierno de Axel Kicillof de explicaciones en la Legislatura bonaerense por la deuda de IOMA con los prestadores en salud que derivaron en la caída de las prestaciones médicas. Radicales y libertarios presentaron proyectos para auditar las cuentas y que el titular de la obra social provincial comparezca en el recinto de Diputados.

Tras el encuentro que mantuvo la diputada y presidenta del bloque de la Unión Cívica Radical, Alejandra Lorden, con autoridades de la Agremiación Médica Platense, la legisladora se interiorizó sobre la deuda que el IOMA mantiene con los profesionales de la salud de la capital provincial.

La situación derivó la semana pasada en un corte de prestaciones por 72 horas a los afiliados de la obra social de los estatales bonaerenses; motivo por el cual la legisladora advirtió que la situación requiere definiciones urgentes y concretas por parte del gobierno de Kicillof . "La crisis de IOMA asfixia a los profesionales, retrasa pagos, genera incertidumbre y termina impactando directamente en la atención de miles de bonaerenses", afirmó Alejandra Lorden.

La diputada exigió condiciones claras para los prestadores de la salud y, cargando contra el camporista Homero Giles , titular de la obra social de los estatales bonaerenses, dijo: "No se puede seguir mirando para otro lado: hacen falta decisiones urgentes, reglas claras, respeto y dignidad por quienes sostienen el sistema todos los días".

Por su parte, Diego Garciarena, presidente del otro bloque de diputados radicales de la Legislatura bonaerense, propuso la autarquía financiera de IOMA para garantizar la disponibilidad de fondos y evitar demoras en los pagos a prestadores.

Hay que destacar que los aportes mensuales que hacen los trabajadores estatales (provinciales y municipales) por descuentos de haberes a IOMA van a rentas generales de la provincia y solo una parte de esos aportes vuelve a la obra social estatal.

Los libertarios quieren interpelar al titular de IOMA y auditar las cuentas

El flamante titular del bloque de diputados de La Libertad Avanza (el enroque libertario se oficializará en la próxima sesión legislativa), Juan Esteban Osaba, lanzó una ofensiva para que la administración Kicillof explique en la Legislatura el descalabro financiero del IOMA.

El proyecto busca crear una mesa de trabajo permanente que transparente los pagos a prestadores y termine con el abandono que sufren los más de 2 millones de afiliados de la obra social de los estatales bonaerenses.

Desde La Libertad Avanza apuntan a demoler el muro de silencio que rodea la gestión de Homero Giles. No se trata solo de un pedido de informes, sino de institucionalizar una mesa de trabajo provincial permanente donde las autoridades de IOMA den precisiones sobre el estado de deuda con los proveedores, la antigüedad y los criterios de actualización de aranceles.

El punto central del proyecto de Osaba establece que la Legislatura debe controlar los acuerdos con los prestadores, tratando de anticipar los conflictos antes que los afiliados de la obra social del estado provincial se queden sin cobertura por el atraso en los pagos de las prestaciones médicas.

El presidente de la obra social, contra las cuerdas

Los libertarios quieren interpelar a Homero Giles. El objetivo es que el funcionario más cuestionado de la administración Kicillof de explicaciones en la Legislatura bonaerense sobre la situación financiera y prestacional del organismo a su cargo.

Axel Kiicllof junto al ministro de Salud Nicólas Kreplak y el presidente de IOMA Homero Giles Foto: X Gobierno de Buenos Aires Axel Kiicllof junto al ministro de Salud Nicólas Kreplak y el presidente de IOMA Homero Giles Foto: X Gobierno de Buenos Aires

En los considerandos del pedido de interpelación solicitan que el titular de IOMA de precisiones a los legisladores de la comisión de Salud Pública del monto total de la deuda, discriminando por tipo de prestador y región sanitaria, que la obra social estatal mantiene con hospitales, clínicas, profesionales, farmacias y laboratorios.

"Las consecuencias de este deterioro son concretas y verificables: cortes de atención ambulatoria, suspensión de prácticas de alta complejidad, sobreprecios cobrados irregularmente a afiliados y la amenaza de cierre de efectores privados en diversas localidades", detalló Juan Esteban Osaba en los fundamentos del pedido de Interpelación.

La deuda millonaria del IOMA con los médicos platenses

Desde la Agremiación Médica platense afirmaron a MDZ que el Instituto de Obra Médica Asistencial (IOMA) no pagó la totalidad de las prestaciones correspondientes a febrero y que la deuda de la obra social con los médicos platenses superaría los $1.300.000.000; por lo que alertaron que, de no regularizar el pago de la deuda, en mayo podría escalar el conflicto, sin descartar el corte de prestaciones por tiempo indeterminado.

Algo que ya ocurre en varias ciudades el interior bonaerense, donde los prestadores de salud hace meses por deudas acumuladas de IOMA, no atienden a los afiliados de la obra social.

La deuda de IOMA con los hospitales y centros de salud municipales es un reclamo recurrente de los intendentes, de todos los colores políticos, al gobierno de Kicillof.