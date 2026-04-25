Junto a Pareja y Santilli, Karina Milei encabezó un acto en PBA: "Necesitamos dar vuelta la realidad de esta provincia"

Karina Milei encabezó este sábado un acto libertario en la localidad bonaerense de Suipacha, donde se mostró con el ministro del Interior, Diego Santilli , y el diputado Sebastián Pareja , quien fue blanco esta semana de múltiples cuestionamientos de dirigentes del partido por denunciar a influencers oficialistas por hostigamiento.

La secretaria general de la Presidencia cerró el lanzamiento del programa 2026 de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP), donde asistieron más de 1500 dirigentes de los 135 distritos de la provincia.

A lo largo del encuentro se desarrollaron capacitaciones en estrategia política, comunicación y organización territorial, junto con la presentación de equipos técnicos y programas de formación municipal.

En el cierre de la jornada, la hermana del presidente agradeció la presencia de los dirigentes y destacó el compromiso de quienes “decidieron involucrarse y dar un paso adelante”, al remarcar que “esta causa es mucho más grande que cualquiera de nosotros”, en otro mensaje a la interna violeta, tras los duros reclamos del sector que responde a Santiago Caputo que pidió la expulsión de Pareja.

La titular de LLA subrayó que La Libertad Avanza tiene “un objetivo claro: consolidar este camino, ganar la Provincia de Buenos Aires y asegurar la continuidad del rumbo que empezó Javier Milei”, y afirmó que ese objetivo será posible porque el espacio está haciendo “el trabajo que durante años nadie hizo”.

El abrazo entre Karina Milei y Diego Santilli, junto a Sebastián Pareja El abrazo entre Karina Milei y Diego Santilli, junto a Sebastián Pareja

En el tramo más enfático de su mensaje, llamó a fortalecer el despliegue político en todo el territorio bonaerense y sostuvo que “necesitamos dar vuelta la realidad de esta provincia”, al señalar que esa transformación se va a lograr “con las ideas de la libertad, que son las ideas de Javier Milei”.

En tanto, Sebastián Pareja, manifestó: “El presidente nos pidió alcanzar un objetivo claro: ganar la Provincia de Buenos Aires, y estamos trabajando con un plan estratégico para lograrlo. Por eso nos encontramos hoy junto a más de 1500 dirigentes aquí en Suipacha, para definir la formación y capacitaciones que hacen falta para estar a la altura de ese desafío. Estamos construyendo una alternativa de gobierno amplia que bajo la conducción de La Libertad Avanza esté en condiciones de conducir la Provincia y sus 135 municipios”.

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Por su parte, Santilli, quien busca ser el candidato a gobernador, sostuvo que “hay que prepararse para el camino que viene”. “Y lo que viene es ganar la Provincia de Buenos Aires. Tenemos el desafío de transformar una provincia profundamente productiva, pero con un gobierno provincial que la ha llevado al abandono y la decadencia. Hay que estar unidos y hacer que Javier Milei continúe este cambio para que la Argentina crezca por 20 años consecutivos”, agregó.

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La apertura estuvo a cargo de Miriam Niveyro y Luciano Olivera. También participaron del encuentro los diputados nacionales Santiago Santurio, Joaquín Ojeda, Álvaro García, Alejandro Carrancio y Rubén Torres, junto a los legisladores bonaerenses Diego Valenzuela, Nahuel Sotelo, Carlos Curestis y Juan Osaba, entre otros.

La iniciativa apunta a “formar dirigentes con capacidad de gestión y consolidar una alternativa real frente al modelo actual, con eje en la batalla cultural, la eficiencia del Estado y la representación del ciudadano y contribuyente en cada distrito”.