"Vos dejabas caer al Gobierno", el picante cruce entre Lilia Lemoine y el Gordo Dan en redes

Una nueva guerra interna se acaba de desatar en La Libertad Avanza , o al menos salió a la luz. Lilia Lemoine cuestionó a el Gordo Dan por haber apoyado a Victoria Villarruel y Marcela Pagano, y el influencer oficialista saltó con los tapones de punta.

"Bancaste a Villarruel y a Pagano, Dan. En la vida real, vos dejabas caer al gobierno. Perdón. Me cansé" , expresó la diputada, y se generó una ola de tuits entre ambos.

Todo comenzó cuando la usuaria "Sueca" @Witchreinaa comentó que "de defender a Sebastián Pareja no se vuelve". Ante esto, Lemoine respondió: "Listo, dejá de seguir a Milei", y Daniel Parisi expresó que "no".

Ante esto, la diputada le recordó que apoyó a la vicepresidenta y a Marcela Pagano, y Dan recogió el guante: "No solo banqué a Villarruel y a Pagano, banqué a toda la Libertad Avanza cuando había que bancar, y dejé de bancar cuando pasó lo que pasó. Vos no tenes la potestad de echar a nadie ni de hacer que nadie deje de seguir a Milei. No tenés jurisdicción acá para hacer eso. Esto no es el congreso. No pasarás".

"Dan... vos tampoco. Y entendiste lo que quise decir... no creo que seas tan boludo como (Julia) Mengolini. ¿O si? Capaz que compartir espacio con (Tomás) Rebord te nubló las ideas", contestó Lemoine.

Acto seguido, el influencer escribió: "Lilia, para tratar de boludo a alguien, mínimamente te pido no tener tan solo 2 puntos más de IQ que (Fran) Fijap. Te mando un abrazo". Por su parte, la legisladora contestó irónicamente: "Ya está, renuncio a la banca. Ganaste Dan. Adiós".