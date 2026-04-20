En medio de la feroz interna, Karina Milei se mostrará con Sebastián Pareja en un acto en la provincia de Buenos Aires

Al término de su viaje por Israel junto al presidente , Karina Milei tiene previsto participar este sábado de una actividad libertaria junto a Sebastián Pareja , el diputado bonaerense que es duramente criticado por militantes libertarios por denunciar a un grupo de militantes, quienes, según él, lo hostigaban en redes sociales.

Este episodio originó la guerra en X entre Lilia Lemoine y “El Gordo Dan” , entre otros referentes digitales, en un conflicto que volvió a desnudar la interna entre la hermana del mandatario y el asesor Santiago Caputo.

A Pareja, de pasado en Cambiemos y el peronismo, lo acusan de haber realizado armados políticos con alianzas encubiertas con el PJ y otros sectores “espurios” de la política”.

En otra demostración de respaldo, la secretaria general se verá con él en una jornada de formación política, estipulada para este sábado en la localidad bonaerense de Suipacha.

Karina Milei, Martín Menem , Pareja y la diputada Miriam Niveyro son los oradores de una actividad que busca ganar territorialidad y coordinación en el territorio que comanda Axel Kicillof.

Se trata de un formato que ya encabezó Karina junto a la legisladora Pilar Ramírez en Capital Federal, donde también avanzan en esa estrategia.

En el caso bonaerense, se prevé debatir distintos proyectos para apalancar la iniciativa violeta en la legislatura. Sobresale una reforma en la Constitución provincial, además de otros cambios en el esquema electoral, político y administrativo.

Pretenden que en la Provincia haya un congreso unicameral, en vez de haber diputados y senadores, mientras que ratificarán la idea de que no haya elecciones PASO ni desdoblamiento de los comicios nacionales.