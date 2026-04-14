Cada vez más poder: Karina Milei se reunió con gobernadores para negociar inversiones

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este martes en Casa Rosada una reunión con los gobernadores de Entre Ríos y Mendoza, Rogelio Frigerio y Alfredo Cornejo, en la que el Gobierno les anticipó la firma de un decreto para habilitar inversiones privadas en obras sobre rutas nacionales.

El encuentro se dio en un contexto de creciente presión de las provincias por la paralización de la obra pública, y en paralelo a la ofensiva de intendentes peronistas que reclamaron fondos y reactivación de proyectos de infraestructura.

Según informó el Gobierno en un comunicado oficial, la iniciativa apunta a que algunas provincias puedan avanzar en la ejecución de obras en tramos de rutas nacionales dentro de sus territorios, mediante financiamiento privado.

La medida se inscribe en la estrategia del Ejecutivo de reducir el gasto público y reemplazar la obra estatal por esquemas de inversión privada, en línea con el ajuste fiscal que impulsa la administración de Javier Milei.

Durante la reunión también se abordó la agenda conjunta entre Nación y provincias, en un intento por sostener canales de diálogo con mandatarios que, si bien no pertenecen al oficialismo, han mostrado disposición a acompañar algunas iniciativas.

Apoyo político de Frigerio y Cornejo

De acuerdo con el comunicado, tanto Frigerio como Cornejo “ratificaron el rumbo del Gobierno” y destacaron el trabajo coordinado con la Casa Rosada.

El gesto adquiere relevancia en medio de las tensiones fiscales y políticas entre el Ejecutivo nacional y distintos gobernadores, particularmente por la distribución de recursos y la ejecución de obras.

Presencias y ausencias en la Casa Rosada

Del encuentro participaron además el ministro del Interior, Diego Santilli, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem.

En contraste, no estuvo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien en las últimas horas quedó en el centro de la escena por denuncias vinculadas a su patrimonio.

Tensión por la obra pública

La iniciativa del Gobierno aparece en un momento de fuerte debate sobre el rol del Estado en la infraestructura. Mientras la administración libertaria defiende el freno a la obra pública por falta de fondos y cuestionamientos a la gestión anterior, sectores de la oposición intensifican sus reclamos.

Este mismo martes, intendentes peronistas, con el respaldo del gobernador bonaerense Axel Kicillof, se movilizaron para exigir la reactivación de obras y la transferencia de recursos, en una señal de creciente conflictividad en torno a uno de los ejes más sensibles del ajuste.