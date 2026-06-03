Gritos en el Senado: el karinismo cruzó a Patricia Bullrich por su rebelión contra los Milei

La reunión del bloque de La Libertad Avanza en el Senado tuvo este miércoles un clima de fuerte tensión interna. Los senadores más alineados con Karina Milei le reprocharon a Patricia Bullrich su decisión de oponerse al pedido del Gobierno para retirar el pliego de Verónica Michelli.

Según voceros parlamentarios, la senadora karinista Nadia Márquez fue la voz más dura contra la jefa de la bancada. La legisladora cuestionó a Bullrich por lo que describió como actitudes "personalistas", en un momento en que —según su planteo— la prioridad debería ser respaldar el proyecto que encabeza Javier Milei.

Distintas fuentes con conocimiento del encuentro describieron un cruce que escaló de tono y derivó en reclamos que, en algunos pasajes, se hicieron casi a los gritos.

El eje de las quejas fue la postura de Bullrich de no acompañar la solicitud oficial para dar marcha atrás con la designación de Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

La disputa entre Bullrich y el entorno presidencial se agravó el lunes pasado, cuando la senadora porteña y exministra de Seguridad adelantó que plantearía una "objeción de conciencia" frente al rechazo del pliego de Michelli. La candidatura, en tanto, obtuvo este miércoles dictamen de comisión con la firma de los bloques opositores aliados del oficialismo.

Los reproches a Bullrich sucedieron en la reunión de bloque que se extendió por casi tres horas donde se analizó la crisis interna dentro del oficialismo por la decisión de la senadora porteña de rechazar la posición del Gobierno.

Una fuente comentó que la jefa del bloque fue criticada por haber publicado el tuit antes de informarlo en el bloque como si sucedió el martes en el whatsap que tienen los 21 senadores que conforman la bancada libertaria.

Dentro del bloque de la Libertad Avanza el formoseño Francisco Paoltroni, y los cordobeses Luis Juez y Carmen Alvarez Rivero respaldan la postura de Bullrich.