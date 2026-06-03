"Siempre juntas": Patricia Bullrich se mostró con Karina Milei en medio de la interna que golpea al Gobierno

La senadora se mostró con la secretaria general de la Presidencia tras ofrecer su renuncia al bloque.

Patricia Bullrich, senadora y aún jefa del bloque de La Libertad Avanza, se reunió este miércoles con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en medio de la feroz interna que se profundizó en los últimos días. "Reunión con Karina, trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente Javier Milei", posteó la exministra de Seguridad en su perfil de X.

El encuentro se produjo tras un nuevo gesto de independencia de la senadora, que había manifestado públicamente su rechazo a la intención del Gobierno de retirar el pliego de jueza de María Verónica Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. El reportero es uno de los que lleva adelante la investigación por el caso $LIBRA, que involucra a Javier Milei y a Karina Milei.

La interna que se desató Este lunes, Bullrich anunció que ejercería su "derecho a la objeción de conciencia" y votaría en contra del retiro del pliego de la candidata a vocal del Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata. Aclaró que "conoce y respeta" la facultad constitucional del presidente Javier Milei, pero argumentó que "expresar sus principios" formaba parte de su responsabilidad como dirigente e integrante del espacio.

El planteo abrió una crisis en el oficialismo y dejó al bloque en estado de deliberación desde el inicio de la semana. Un día después, la senadora puso su renuncia a disposición como jefa de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado.