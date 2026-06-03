En medio de la tensión con Verónica Michelli, Victoria Villarruel la recibió en el Senado

Una vez más, la vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a diferenciarse con Javier Milei en medio de la interna multipolar que atraviesa La Libertad Avanza. La titular del Senado recibió a la jueza María Verónica Michelli , la candidata del Gobierno para ser jueza federal de La Plata, pero que el mismo Gobierno se arrepintió y ahora quiere dar marcha atrás porque se trata de la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

Desde el entorno de la vicepresidenta, le confirmaron a MDZ que Villarruel "recibió a todos los jueces y está de acuerdo con que la representación de la justicia tenga el aval del Senado".

Además, aprovecharon esto para distanciarse una vez más del Gobierno de Javier Milei, que decidió que no avance el pliego de Michelli. "En este caso en particular, como en tantos otros, los bloques firmaron el pliego de la jueza", destacó una fuente que siguió de cerca el encuentro que duó alrededor de una hora.

Sobre la reunión con Michelli, desde el despacho de la Presidencia del Senado comentaron que "esto no tiene nada de novedoso en la conducta de la vicepresidenta".

"Se maneja con las mismas características que lo hizo en todas las instancias donde le tocó decidir con arreglo a la voluntad de las mayorías en el Senado, el federalismo se respeta en la Casa de las Provincias", agregaron.

Quién es María Verónica Michelli

María Verónica Michelli es una abogada platense con más de tres décadas de carrera en el Poder Judicial que pasó al centro de la escena política en menos de una semana.

Michelli es abogada recibida en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Su nombre se volvió público al quedar su candidatura en el eje de una controversia, pero su trayectoria dentro de la Justicia federal arranca mucho antes: lleva más de 30 años de carrera judicial, casi toda en el ámbito platense.

María Verónica Michelli Karina Milei le bajó el pulgar a María Verónica Michelli.

Hasta hoy se desempeña como secretaria de Cámara en el Tribunal Oral Federal N.º 1 de La Plata, función que ejerce desde 2009. El recorrido de la magistrada en los tribunales comenzó el 24 de octubre de 1994, cuando ingresó a la Secretaría Electoral de La Plata. Allí ocupó distintos escalafones administrativos —auxiliar administrativa, auxiliar y escribiente auxiliar— hasta 2002.

Ese año dio un salto: asumió como jefa de despacho en la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Entre 2002 y 2009 trabajó como jefa de despacho relatora en el Tribunal Oral Federal N.º 2 de la ciudad.

Finalmente, el 12 de agosto de 2009 accedió al cargo de secretaria de Cámara en el Tribunal Oral Federal N.º 1, el puesto que mantiene en la actualidad.