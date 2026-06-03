Patricia Bullrich apuntó contra las críticas al Gobierno en Ni Una Menos: "Nuestro feminismo no encubre ni libera violadores y asesinos"

En simultáneo a la marcha del Ni Una Menos en distintos puntos del país, la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich , apuntó contra “el partido feminista” y defendió la gestión de Javier Milei en materia de género.

“El feminismo que defiendo es el que protege a las mujeres. A todas" , dice el título del texto que escribió la senadora, tras reunirse con Karina Milei en Casa Rosada.

“Yo sé que cuando hablamos de datos hay familias atrás, y para esas familias ese número es un todo. Pero los datos hablan de una realidad: Desde que asumió el Gobierno de Javier Milei, y bajo nuestra gestión en Seguridad, logramos bajar un 25% los femicidios, fortalecimos el Sistema Penitenciario y creamos el Registro de ADN para Violadores”, destacó la exministra de Seguridad.

“Aún así la definición más importante es otra: EL QUE LAS HACE, LAS PAGA”, aseveró y agregó: “Un asesino o un violador no debe recibir un curso de género y una palmadita en la espalda, sino saber que hay consecuencias y que su lugar es la cárcel”.

El feminismo que defiendo es el que protege a las mujeres. A todas. Yo sé que cuando hablamos de datos hay familias atrás, y para esas familias ese número es un todo. Pero los datos hablan de una realidad: Desde que asumió el Gobierno de Javier Milei, y bajo nuestra gestión en…

A su vez, apuntó contra los gobiernos peronistas: “Nuestro feminismo no encubre ni libera violadores y asesinos. No vota contra la prisión efectiva para ellos ni contra herramientas como el Registro de ADN. No tiene un discurso para afuera y otro para adentro. Y no necesita un Ministerio ideológico con un presupuesto multimillonario y cero logros. Al contrario: nosotros los hacemos pagar”.

Con alusión a la marcha que se realiza frente al Congreso nacional, expresó: “Ahora veo por TV como el partido feminista toma posición. No le importan los resultados, sino el marketing. Hubo un momento donde nos incluían a todas las mujeres. Lamentablemente, hacen siempre lo mismo y después se preguntan por qué cada vez más argentinos les dan la espalda”.

Acto seguido, se refirió al crimen de Agostina Vega, la menor cordobesa de 14 años. “En el caso de Agostina hay un asesino con nombre y apellido. No son todos los hombres, ni las políticas del Gobierno, ni el capitalismo. Es una persona concreta. La responsabilidad es individual y la pena también. Y en mi opinión, no hay lugar para segundas oportunidades para alguien que asesinó a una chica de 14 años y actuó como actuó después. Para ellos, condena efectiva y cárcel de por vida”, concluyó Bullrich.