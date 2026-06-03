Presenta:
Este miércoles se llevará a cabo una nueva marcha por el Ni una Menos en medio de tres nuevos casos de femicidios.
En Vivo

Miles de mujeres se concentran en el Congreso por la marcha de Ni Una Menos: expectativa por el acto central

Bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, Ni Una Menos vuelve a marchar en todo el país en medio de la conmoción por los casos por Agostina Vega, Dulce Candia y Noelia Romero.

MDZ Sociedad

Este miércoles, desde las 17, se realizarán movilizaciones en distintos puntos del país, con el Congreso de la Nación como uno de los epicentros, al cumplirse 11 años de la primera marcha histórica de Ni Una Menos en Argentina. La convocatoria será bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, en medio del reclamo de justicia por Agostina Vega, Dulce María Beatriz Candia y Noelia Carolina Romero.

La jornada estará atravesada por cortes de tránsito, desvíos y diversas actividades en la zona del Congreso, mientras se multiplican los pedidos de justicia en todo el país por las víctimas de femicidios ocurridos recientemente en Córdoba, Misiones y Temperley.

Live Blog Post

Los abuelos de Agostina Vega encabezan la marcha de Ni una menos en Córdoba

Los abuelos de Agostina Vega encabezaron este miércoles la marcha de Ni Una Menos realizada en la ciudad de Córdoba. En medio de los pedidos contra la violencia de género, los familiares de la adolescente de 14 años asesinada volvieron a exigir justicia.

Además, reclamaron que la investigación avance sobre todas las personas que podrían haber tenido participación en el femicidio. La movilización estuvo encabezada por Miguel Heredia, abuelo de la joven, acompañado por vecinos, amigos y allegados que portaban carteles con la imagen de Agostina y remeras con la consigna "Justicia por Agostina".

Live Blog Post

Carteles, pañuelos violetas y fuertes consignas: las imágenes de la marcha de Ni Una Menos

Como cada 3 de junio, se lleva a cabo una nueva marcha de Ni Una Menos en varios puntos del país. Uno de ellos es el Congreso, donde miles de mujeres se concentran para pedir por una sociedad menos violenta y menos machista.

Leé la nota completa acá...

Live Blog Post

Habló una amiga de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela: "Estoy destruida totalmente"

Una amiga de Morena Verdi participó de la marcha de Ni Una Menos y manifestó su conmoción por el caso de Agostina Vega. “Estoy destruida totalmente. El caso de Agostina me removió todo”, expresó en diálogo con TN.

La mujer señaló que ambos hechos la afectan por la “muerte violenta” de las víctimas y remarcó el impacto en el barrio. También recordó que Morena tenía 20 años cuando fue asesinada y pidió que “las cosas cambien, por ellas”.

Live Blog Post

Se postergó el inicio del acto de Ni Una Menos

Mientras la Plaza del Congreso comienza a colmarse de personas por la marcha, se confirmó que el acto, previsto inicialmente para las 17, comenzará alrededor de las 18:30 cuando se lea un documento, según explicaron.

Live Blog Post

"Mi hija víctima igual que su hija", la abuela de Agostina Vega se sumó a la marcha en Córdoba

En medio de las distintas marchas a lo largo del país por Ni Una Menos, Elizabeth, abuela de Agostina, habló y se refirió al accionar de las autoridades por la búsqueda de su nieta: "El martes la empezaron a buscar en serio".

Además, hizo referencia a su hija Melisa, que continúa bajo observación médica tras la muerte de la adolescente: "A mi nieta la siguen matando. Mi hija es una víctima igual que su hija".

Live Blog Post

Comienzan a llegar las personas para la marcha de Ni Una Menos

Marcha Ni Una Menos

Marcha Ni una Menos

Marcha Ni Una Menos
Marcha Ni Una Menos (3)
Marcha Ni Una Menos (4)
Marcha Ni Una Menos (1)
Marcha Ni Una Menos (2)
Live Blog Post

La férrea defensa del Gobierno en medio de la marcha por Ni Una Menos

El Gobierno afirma que “no hay motivos” para cuestionar a la gestión de Javier Milei en la marcha de Ni Una Menos de este miércoles, en medio de la conmoción por el crimen de Agostina Vega. Fuentes cercanas al presidente sostienen que “bajaron los femicidios” y que se logró “sin ninguna estructura de género llena de ñoquis”, refiriéndose a la eliminación del Ministerio de la Mujer y otras áreas relacionadas.

Leé la nota completa acá...

Live Blog Post

Ni Una Menos: el Gobierno prepara un fuerte operativo de seguridad en un nuevo aniversario

Mientras se conmemora a las víctimas de femicidio, el Poder Ejecutivo ratificó su política de seguridad en el espacio público y defendió su gestión en la materia, asegurando que los crímenes de género bajaron tras la eliminación de las estructuras ministeriales previas. Para la jornada de movilizaciones de este 3 de junio, el Ministerio de Seguridad dispuso un estricto despliegue de las fuerzas federales en los alrededores de la Casa Rosada y del Congreso de la Nación. Aunque desde los despachos oficiales aclararon que no se impedirá de forma absoluta el corte del tránsito debido a la masividad de la convocatoria, la orden es clara: plantar bandera y evitar cualquier tipo de desmán o vandalismo contra los edificios públicos.

Leé la nota completa acá...

Live Blog Post

Ni Una Menos 2026: a qué hora empieza la marcha y qué calles estarán cortadas

La convocatoria principal está prevista para las 17 en las inmediaciones del Congreso de la Nación, donde se desarrollará el acto central con la participación de referentes feministas y organizaciones sociales.

Sin embargo, desde horas del mediodía comenzarán a llegar columnas y agrupaciones a distintos accesos del centro porteño. El cronograma previsto para la jornada incluye:

  • 14:00 a 15:00: inicio de la concentración de organizaciones y movimientos.
  • 17:00: comienzo del acto y movilización principal frente a Plaza Congreso.

Leé la nota completa acá...

Live Blog Post

Los femicidios que conmocionaron al país: Natalia Melmann, Candela Rodríguez, Ángeles Rawson y Chiara Páez

Este miércoles se llevará a cabo la marcha del Ni Una Menos, manifestación en la que la sociedad argentina exige Justicia por todas las víctimas de femicidio en nuestro país. Este año se tendrá presente a Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue recientemente abusada y asesinada en la ciudad de Córdoba.

Leé la nota completa acá...

Archivado en

Te recomendamos