Cuatros mineros quedaron atrapados 3 noches por un temporal de nieve en Catamarca y lograron rescatarlos

Los mineros habían permanecido más de tres noches aislados en la puna de Catamarca a 27 grados bajo cero.

Cuatro trabajadores mineros fueron rescatados con vida después de permanecer más de tres noches aislados en la puna de Catamarca, donde quedaron atrapados por un temporal de nieve que afectó la zona del Salar del Hombre Muerto, a unos 4.500 metros sobre el nivel del mar. El fenómeno dejó temperaturas de hasta 27 grados bajo cero y acumulaciones de nieve de hasta cuatro metros.

Según se informó, los operarios permanecieron en un primer momento dentro de la camioneta en la que se trasladaban. Sin embargo, cuando el vehículo quedó prácticamente cubierto por la nieve, decidieron abandonarlo, encender un fuego y caminar para intentar obtener señal con un teléfono satelital que tenía poca batería.

Así fue el operativo de rescate para los cuatro mineros en Catamarca Esa decisión permitió que los equipos de rescate lograran ubicarlos durante el operativo, que movilizó a unas 60 personas entre bomberos, policías, personal de Vialidad Provincial, trabajadores de la empresa minera Río Tinto, operarios de firmas contratistas y vecinos de la zona.

Los cuatro hombres fueron encontrados en distintos sectores del área afectada y trasladados al hospital de Antofagasta de la Sierra con cuadros de hipotermia. Todos evolucionan favorablemente, aunque uno de ellos presentaba un principio de congelamiento cuando fue hallado.

Uno de los bomberos que participó del operativo describió el resultado como "un milagro", al señalar las condiciones extremas que enfrentaron tanto los rescatistas como los trabajadores. Además de las bajas temperaturas, las fuertes ráfagas de viento y la gran cantidad de nieve dificultaron durante varios días el acceso terrestre a la zona.