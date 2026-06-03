"A mi nieta la siguen matando", los abuelos de Agostina Vega encabezan la marcha de Ni Una Menos en Córdoba

Los abuelos de Agostina Vega encabezaron este miércoles la marcha de Ni Una Menos realizada en la ciudad de Córdoba . En medio de los pedidos contra la violencia de género, los familiares de la adolescente de 14 años asesinada volvieron a exigir justicia.

Además, reclamaron que la investigación avance sobre todas las personas que podrían haber tenido participación en el femicidio.

La movilización estuvo encabezada por Miguel Heredia, abuelo de la joven, acompañado por vecinos, amigos y allegados que portaban carteles con la imagen de Agostina y remeras con la consigna " Justicia por Agostina ".

Durante la manifestación, Elizabeth, abuela de la adolescente, cuestionó el accionar de las autoridades durante los primeros días de búsqueda y sostuvo que la investigación no avanzó con la rapidez necesaria. "El martes la empezaron a buscar en serio", afirmó en declaraciones realizadas desde la marcha.

La mujer también se refirió a las versiones que circularon sobre Melisa Heredia, madre de la víctima, y defendió su situación frente a las críticas. " A mi nieta la siguen matando. Mi hija es una víctima igual que su hija " , expresó con visible emoción.

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En otro tramo de sus declaraciones, la abuela insistió en que el principal acusado no habría actuado solo y reclamó que la investigación profundice otras líneas. "Queremos justicia por Agostina, que caigan todos los que tengan que caer. Porque falta más gente, ese tipo no lo pudo hacer solo", manifestó.

Además, apuntó contra una mujer mencionada en el expediente y sostuvo: "Esa mujer Sol tiene que estar presa".

Justicia por Agustina Vega

La participación de la familia en la marcha de Ni Una Menos sumó un fuerte componente emocional a la jornada de protesta, que este año estuvo atravesada por el impacto que generó el femicidio de Agostina.

Mientras la causa judicial continúa avanzando, los familiares reiteraron su pedido de justicia y reclamaron que se determinen todas las responsabilidades detrás del crimen que conmocionó al país.