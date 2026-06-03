Ni Una Menos: el Gobierno prepara un fuerte operativo de seguridad en un nuevo aniversario
En el marco de una nueva movilización por el aniversario de la primera marcha de "Ni Una Menos", el Gobierno nacional confirmó un despliegue especial de fuerzas federales.
Mientras se conmemora a las víctimas de femicidio, el Poder Ejecutivo ratificó su política de seguridad en el espacio público y defendió su gestión en la materia, asegurando que los crímenes de género bajaron tras la eliminación de las estructuras ministeriales previas. Para la jornada de movilizaciones de este 3 de junio, el Ministerio de Seguridad dispuso un estricto despliegue de las fuerzas federales en los alrededores de la Casa Rosada y del Congreso de la Nación. Aunque desde los despachos oficiales aclararon que no se impedirá de forma absoluta el corte del tránsito debido a la masividad de la convocatoria, la orden es clara: plantar bandera y evitar cualquier tipo de desmán o vandalismo contra los edificios públicos.
De esta manera, el Ejecutivo decidió abordar la histórica manifestación bajo los mismos parámetros de control aplicados a cualquier otra protesta en las inmediaciones de los palacios federales, marcando una fuerte presencia policial en los puntos neurálgicos de la concentración.
Polémica por el fin de las áreas de género: "Se logró sin estructuras llenas de ñoquis"
Más allá del esquema de seguridad, el Gobierno aprovechó la fecha para reivindicar su agenda institucional. Desde la gestión nacional tomaron la bandera de la lucha contra la violencia extrema y afirmaron que “bajaron los femicidios”, argumentando que este descenso se consiguió “sin ninguna estructura de género llena de ñoquis”, en clara alusión a la disolución del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y de otros organismos afines.
En sintonía con este discurso, fuentes del Ministerio de Capital Humano confirmaron a MDZ que: ya no quedan áreas activas ni dependencias específicas que intervengan de forma directa en temáticas de género. La disolución de estos espacios marca un quiebre definitivo con el modelo de gestión anterior, concentrando los esfuerzos presupuestarios en otras prioridades del área social.
Por este motivo, se implementó una profunda derivación de funciones hacia otros sectores del Gabinete. Todas las acciones de asistencia y operativas que aún se ejecutan en la materia fueron trasladadas y se coordinan ahora desde los ministerios de Seguridad y de Justicia, los cuales actúan de manera estricta y exclusiva bajo requerimiento previo del Poder Judicial.
Los datos del debate: qué dice el informe de femicidios de la Corte Suprema
Para respaldar su postura con datos duros, el Poder Ejecutivo citó la última publicación del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA), elaborado por la Corte Suprema de Justicia en conjunto con el Ministerio de Justicia. El informe oficial detalla las siguientes estadísticas clave del período anual previo (2025):
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Baja en la tasa: Los femicidios registraron una caída del 12,3% a nivel nacional.
Causas judiciales: Se identificaron y analizaron 204 causas judiciales iniciadas por delitos con sospecha de violencia de género extrema.
Total de víctimas: El relevamiento arrojó un saldo de 200 víctimas directas y 19 víctimas vinculadas (219 muertes en total).
Frecuencia: El promedio registrado indica que hubo una víctima directa cada 44 horas, lo que equivale a una tasa de 0,85 víctimas directas por cada 100.000 mujeres.
Dentro del mapa de criminalidad presentado por la Justicia, se destacó que las provincias de Corrientes, La Pampa y San Juan no registraron ningún caso de femicidio durante el último año analizado.