Ni Una Menos: el Gobierno prepara un fuerte operativo de seguridad en un nuevo aniversario

En el marco de una nueva movilización por el aniversario de la primera marcha de "Ni Una Menos", el Gobierno nacional confirmó un despliegue especial de fuerzas federales.

Desde la gestión nacional tomaron la bandera de la lucha contra la violencia extrema y afirmaron que “bajaron los femicidios”.

Mientras se conmemora a las víctimas de femicidio, el Poder Ejecutivo ratificó su política de seguridad en el espacio público y defendió su gestión en la materia, asegurando que los crímenes de género bajaron tras la eliminación de las estructuras ministeriales previas. Para la jornada de movilizaciones de este 3 de junio, el Ministerio de Seguridad dispuso un estricto despliegue de las fuerzas federales en los alrededores de la Casa Rosada y del Congreso de la Nación. Aunque desde los despachos oficiales aclararon que no se impedirá de forma absoluta el corte del tránsito debido a la masividad de la convocatoria, la orden es clara: plantar bandera y evitar cualquier tipo de desmán o vandalismo contra los edificios públicos.

De esta manera, el Ejecutivo decidió abordar la histórica manifestación bajo los mismos parámetros de control aplicados a cualquier otra protesta en las inmediaciones de los palacios federales, marcando una fuerte presencia policial en los puntos neurálgicos de la concentración.

Polémica por el fin de las áreas de género: "Se logró sin estructuras llenas de ñoquis" Más allá del esquema de seguridad, el Gobierno aprovechó la fecha para reivindicar su agenda institucional. Desde la gestión nacional tomaron la bandera de la lucha contra la violencia extrema y afirmaron que “bajaron los femicidios”, argumentando que este descenso se consiguió “sin ninguna estructura de género llena de ñoquis”, en clara alusión a la disolución del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y de otros organismos afines.

En sintonía con este discurso, fuentes del Ministerio de Capital Humano confirmaron a MDZ que: ya no quedan áreas activas ni dependencias específicas que intervengan de forma directa en temáticas de género. La disolución de estos espacios marca un quiebre definitivo con el modelo de gestión anterior, concentrando los esfuerzos presupuestarios en otras prioridades del área social.

Por este motivo, se implementó una profunda derivación de funciones hacia otros sectores del Gabinete. Todas las acciones de asistencia y operativas que aún se ejecutan en la materia fueron trasladadas y se coordinan ahora desde los ministerios de Seguridad y de Justicia, los cuales actúan de manera estricta y exclusiva bajo requerimiento previo del Poder Judicial.