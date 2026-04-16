Manuel Adorni, cada vez más cerca de transformarse en el Martín Insaurralde de Javier Milei

“La legislatura va a estar cerrada todo el año”, anticiparon en una juntada realizada en la previa de una de las tantas reuniones protocolares que mantienen semanalmente los diputados bonaerenses. Al lado, otro legislador, pero en este caso del Senado, asentía y se seguía riendo sobre “ el quilombo que tenemos en el bloque ” oficialista .

Los temas por los cuales no quieren abrir el parlamento bonaerense son variados, aunque se puede traducir en el incendio que sufren los bloques oficialistas y opositores porque no se ponen de acuerdo en cómo manejar la casta en sangre, y la mayoría no pretende cambiar nada de lo que hoy está vigente, como las PASO, el desdoblamiento electoral y las no reelecciones.

Si bien Fuerza Patria tiene manifiestas rencillas sin resolver, también siguen abiertas las heridas entre los libertarios de Javier Milei, cuyos legisladores tienen motivos siempre a mano para reprocharse unos con los otros.

Como anticipó MDZ en su edición del lunes, las negociaciones entre los presidentes de bloque están empantanadas. Los referentes del oficialismo provincial, Gabriel Katopodis y Mariano Cascallares, vienen con un mandato desde el Ejecutivo que, en algunos casos, no comparten del todo pero que no tienen posibilidades de modificar o rectificar. Es eso o nada.

“El grave problema que tendrá Axel Kicillof en su candidatura presidencial es la inconsistencia que tiene a la hora de validar los acuerdos preexistentes”, dijo con cierta ironía alguien que nunca estará en sus proyectos. Es uno de los tantos que cree que “hay un montón de proyectos que podrían tratarse si tuviera más escucha en nuestras demandas”.

Como siempre, por la plata baila el mono. Y en la legislatura están habituados que ese dogma no se rompa. Inclusive los más nuevos, que buscan las oficinas del poder para que los tengan en cuenta.

Sin embargo, a medida que pasan los días, y se acelera el desgaste del gobierno nacional, los mínimos atributos del gobernador, fundamentalmente relacionados con cierto halo de honestidad, tomarán más valor. Además, fue el que más fuerte expuso su oposición a las políticas económicas de Javier Milei. El éxito de Kicillof, entonces, sería proporcional a la caída del oficialismo, hoy manejado por interpósita persona por la familia Menem. “Son como las plantas epífitas, que utilizan a otras para crecer", explica un especialista medioambiental en una charla casual.

¿Por qué la importancia de los Menem, Martín, Lule y otros parientes como Adrián y Shariff? Porque ellos son la fuente de la que se nutre la única decisora política del gobierno, Karina Milei. Su hermano Javier sigue abstraído por los temas económicos, dejando todo lo otro está en manos de ella. Pero la hermana presidencial, a su vez, decide todo por lo oído y escuchado por los parientes del riojano más famoso.

Internas en el Triángulo de Hierro: Santiago Caputo vs. El Clan

Del otro lado, Santiago Caputo no la hace fácil. Influyente sin firma, pelea por cada centímetro de poder que aún no le fue arrebatado. Para su desgracia no lo ayuda demasiado que personas de su absoluta confianza, como el ministro Mario Lugones, diga que la culpa del mal funcionamiento del PAMI es que la gente vive más de 80 años. El propio Lugones tiene 79…

¿Podrá el peronismo reinventarse para aprovechar una nueva oportunidad que le dieron sus rivales de siempre? “Si Miguel Pichetto se mantiene firme y no cede, puede plantearle una interna a Kicillof o a cualquier otro que se anime a presentarse. Esa PASO sería muy potente, y el ganador saldría muy fortalecido”, consideró uno de los pocos que aún creen que Mauricio Macri tiene oportunidad de disputar un Segundo Tiempo.

"¿No lo van a buscar para que apoye a Milei y no lo esmerile?", le preguntó MDZ. “Sí, pero al mismo tiempo le piden que después del mundial empiece a posicionarse por si esto sigue descomponiéndose”.

Fantasmas de alianzas y la orfandad de los aliados

Juan Doe, el encargado de denunciar presuntas fake contrarias al gobierno nacional y auto proclamado un enemigo de los sueldos públicos, alertó que se está armando una nueva Unión Democrática para derrotar a Milei. ¿Considera que el presidente al que defiende es peronista? Si bien en modos y procesos tiene muchas similitudes con Juan Domingo Perón, (uno tenía a su esposa como catadora de “contras” y el otro a su hermana como catadora de traidores) quizás hubiera sonado más lógico si hubiera comparado lo que se está ensayando, que nadie le augura alguna chance de prosperar, como un nueva Alianza o Cambiemos, pero nunca una Unión Democrática. Además, la embajada de Estados Unidos está a favor de Milei, ¿no?

La mesa política con Manuel Adorni, Karina Milei, Patricia Bullrich, Luis Caputo, Santiago Caputo, Diego Santilli y Martín Menem Increíble, pero la mesa política no habla del tema Adorni. Cada vez más disfuncional Presidencia

Esta incoherencia cultural es lo que aniquila al oficialismo, al cual el 60% de la población fue a abrazar para erradicar al kirchnerismo. El propio ex Jefe de Gabinete de este gobierno, Guillermo Francos, se mostró sorprendido por la ausencia de capacidad analítica en el espacio del cual se siente socio fundador. Comparado con su reemplazante, hoy aparece como una mezcla de Adenauer y Churchill.

El "síndrome Insaurralde" y la motosierra en riesgo

Para los entusiastas difusores de falsas discusiones, no será la oposición la que constituya una alternativa electoral sino que quien se está cavando su propia tumba es el oficialismo, no solo desechando cualquier ayuda externa sino desoyendo a quienes se sumaron para ensanchar la capacidad operativa de un gobierno sin funcionarios.

Ni Patricia Bullrich ni Diego Santilli pueden hacer más de lo que hacen. Ambos bajo sospecha cuando salen a caminar un metro más allá de la soga imaginaria que los sujeta. Diego Valenzuela ya padeció el destrato y solo sigue con un apoyo en redes. Francos, afuera, ya programa también una alianza que amalgame aquello que sirvió para que La Libertad Avanza venciera a Fuerza Patria hace más de dos años. Hasta ahora, eso no está en los instrumentos elegidos por Karina Milei, mientras que su hermano se sigue aferrando al mástil del ajuste, motosierra en mano.

No sea cosa que el uso desmedido de ese elemento filoso y cortante no termine serruchando el lugar desde donde eligió dar la batalla por la “moralidad del Estado.

“Adorni se está transformando, de a poco, en nuestro propio Insaurralde. Hay que soltarlo de manera urgente”, exclamó alguien del oficialismo, de los pocos con mileísmo en sangre, que comparó Aruba, Viaje presidencial y Punta Del Este con Marbella. Para algún desprevenido vale recordar que Martín Insaurralde era jefe de gabinete también.