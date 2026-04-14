Tras semanas de silencio, Mario Lugones dijo que están pagando a los prestadores del PAMI tras meses de deuda

El ministro de Salud afirmó en AmCham que este martes volvieron a pagarse las deudas con los prestadores y se retomarán los servicios.

Luego de semanas de silencio y tras reclamos a Luis Caputo, el ministro de Salud, Mario Lugones, afirmó que este martes empezaron a saldarse las deudas con los prestadores del PAMI, luego de que varios servicios se discontinúen.

En la previa de su alocución en el foro de AmCham, en Buenos Aires, el funcionario afirmó que “ se empezó a pagar hoy”. Mientras trataba de evitar a los periodistas, el titular de la cartera sanitaria aseguró que “se va a pagar todo a los prestadores y médicos”, y que “se renegoció una deuda con la industria y algunos proveedores importantes”.

De esta manera, consideró que los servicios que dejaron de prestarse o se realizaban mediante copagos o magros reintegros, “se irán restableciendo con el correr de la semana”.

Tras la tensión con Economía, el Gobierno busca normalizar los servicios del PAMI Lugones venía reclamando hace semanas por las deudas que se iban acumulando como consecuencia de la falta de fondos de parte del Ministerio de Economía. En el marco de ese malestar y concretas posibilidades de renuncias de Lugones, Luis Caputo concedió el miércoles pasado una reunión para atender la crítica situación que atraviesa el PAMI.

En ese encuentro, se comprometieron a “avanzar en los próximos días en la resolución de los temas que tenían en agenda". En otras palabras, a definir de qué manera iban a aparecer los recursos para atender las principales deudas de la obra social.