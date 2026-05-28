Roberto García Moritán lanzó su candidatura a jefe de Gobierno porteño

Roberto García Moritán lanzó este miércoles su candidatura a jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Partido Demócrata Progresista en el Instituto de la Visión. El empresario aseguró durante la disertación “La Ciudad del Futuro: Pensando juntos nuevos horizontes” que vuelve a la política por “pasión y propósito”.

Además, tomó distancia de la postura del Gobierno nacional, con el que supo mostrarse alineado, y afirmó que su prioridad estará puesta en la clase media y las pequeñas y medianas empresas familiares. Según sostuvo, esos sectores “necesitan contención y son los más castigados en todo este proceso porque la están pasando mal y necesitan políticas activas”.

En relación con los sectores más vulnerables de la Ciudad, García Moritán afirmó que “nadie merece vivir en esas condiciones” y consideró que la dirigencia debe “hacer el esfuerzo como seres humanos” para trabajar también por esas personas, brindándoles “herramientas y oportunidades”.

Entre sus principales propuestas, el dirigente planteó la necesidad de reconvertir la matriz productiva y promover la inversión privada, a la que consideró afectada por “80 años de populismo”. Además, definió a su nuevo espacio político como integrado por “liberales humanistas”, al explicar que mantienen una visión liberal en lo económico pero con una mirada centrada en las personas.

El desembarco político de García Moritán se produjo en 2021, cuando asumió como legislador porteño por Juntos por el Cambio. Posteriormente, en 2023, fue designado ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires.

El escándalo y la reconversión

Su renuncia al Ministerio de Desarrollo Económico, presentada el 4 de octubre de 2024 ante el jefe de Gobierno Jorge Macri, ocurrió en medio de denuncias por presuntas irregularidades en contrataciones dentro de su cartera. García Moritán rechazó las acusaciones y las calificó como “operaciones políticas”.

En declaraciones a Infobae, el dirigente aseguró que su salida estuvo atravesada por “una cama muy mal intencionada” y apuntó contra sectores políticos y mediáticos. Según explicó, las versiones sobre supuestas irregularidades comenzaron a instalarse desde “un periodista kirchnerista” que, afirmó, utilizaba su programa en Canal 9 “para operar”.

En ese contexto, defendió su gestión al frente del ministerio y señaló que, al asumir, encontró una estructura con 2.500 empleados, cifra que —según indicó— redujo a 300. También remarcó que gran parte del personal pertenecía a la administración anterior y sostuvo que no contaba con “referentes técnicos” propios dentro del área.