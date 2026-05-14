¿Y Pampita? El emotivo momento de Roberto García Moritán con su exesposa, Milagros Brito: "Mi mejor amiga"

Mientras las repercusiones de su separación de Carolina "Pampita" Ardohain todavía resuenan en los medios, Roberto García Moritán volvió a ser el centro de atención por un motivo distinto. Lejos de las polémicas, el empresario protagonizó un emotivo intercambio con su primera esposa, Milagros Brito.

El momento de intimidad y confesiones se dio durante una charla donde ambos expusieron la profunda madurez de su vínculo. Sin esquivar su reciente caída política y mediática, Moritán decidió abrir su corazón y destacar la lealtad incondicional de la madre de sus hijos mayores , Santino y Delfina.

Con la voz cargada de emoción, el empresario rememoró su crisis personal más reciente: "En mi momento más difícil de mi vida, que pasó hace menos de dos años, yo reconozco en dos personas que me hayan defendido de forma incondicional. Una, por ahí es más obvia, que fue mi madre. La segunda fuiste vos" .

Lejos de quedarse solo en el agradecimiento, García Moritán fue por más y le otorgó a Milagros Brito un título que inevitablemente hizo ruido en el contexto de su reciente divorcio con Pampita. "Vos para mí hoy sos mi mejor amiga. No solamente por los años, por la confianza, por los objetivos en común, sino por haber siempre respondido en los momentos más difíciles".

La respuesta de Milagros Brito

milagros brito

La devolución de gentilezas no tardó en llegar. Lejos de cualquier incomodidad, Milagros recogió el guante y reafirmó el fuerte lazo que supieron reconstruir tras su propia separación hace años. Para la empresaria, el vínculo trascendió la crianza y se convirtió en una red de contención real.

"Cuando tengo que levantar un teléfono, sé que sos de las personas que está incondicionalmente", aseguró Brito. Además, destacó la confianza absoluta que se tienen en la actualidad: "Más allá de ser el papá de Tani y Delfi, siento que ante cualquier situación te puedo pedir un consejo, te puedo contar algo y sé que va a quedar ahí".

El diálogo también sirvió para blanquear que la relación no siempre fue este remanso de paz. Ambos reconocieron que en el pasado tuvieron sus roces. "Nos hemos equivocado, nos hemos peleado. Éramos muy chicos y teníamos otras personalidades", admitió Milagros sobre los primeros años tras la ruptura.