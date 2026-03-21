"Perdí todo": el desgarrador testimonio de Roberto García Moritán sobre su vida tras perder a Pampita

El empresario confesó que el diálogo con su ex es cotidiano y fluido por el bienestar de la pequeña Anita.

A casi dos años de la separación, Moritán confesó que extraña su vida anterior "a veces". / Captura de pantalla

A casi dos años de la ruptura que paralizó al país, Roberto García Moritán rompió el silencio sobre su presente tras la separación de Pampita Ardohain. En una charla a corazón abierto en El Cronista Stream, el exfuncionario no solo analizó las secuelas de aquel septiembre de 2024, sino que detalló cómo es hoy el "minuto a minuto" con la modelo.

Roberto Garcia Moritan sobre su relación con Pampita. Lejos de las versiones de conflicto extremo, el empresario aseguró que el respeto prima en la crianza de su hija Ana, aunque no ocultó las cicatrices de haberlo perdido "todo" de la noche a la mañana.

García Moritán y el todo que perdió junto a Pampita El proceso de rearmado personal no fue sencillo para Roberto, quien describió el impacto de la separación como un tsunami que arrasó con cada aspecto de su existencia. Durante la entrevista, el exmarido de Pampita fue tajante al recordar el asedio mediático: “Todo es todo. Familia, trabajo, credibilidad, confianza, nombre, todo. Miraba televisión y veía gente hablando sin saber, mintiendo sobre cosas que no tienen nada que ver con mi vida”.

garcia moritn stream Roberto García Moritán habló por primera vez de la pérdida de su "credibilidad" tras el divorcio. Captura El Cronista Stream En cuanto al vínculo actual con la jurado de los grandes realities, García Moritán despejó cualquier duda sobre supuestos conflictos y confirmó que el contacto es constante. “Obvio, si tenemos una hija en común. Por eso, cuando alguien me insulta como exmarido, me dicen: ‘eh, exmarido’, y pobre tipo ese que está del otro lado, que no entendió nada”, disparó con ironía hacia sus detractores.

Salieron a la luz detalles sobre el divorcio de Pampita con Roberto García Moritán Foto: Instagram @robergmoritan Pampita y Roberto mantienen un trato frecuente y fluido por el bienestar de su hija, Ana. Instagram @robergmoritan Sin embargo, la melancolía suele aparecer en los momentos de soledad. Al ser consultado sobre si le hace falta esa rutina familiar que ostentaba hasta 2024 junto a Ardohain, el invitado admitió: “A veces sí. Pero a veces es, a veces no. A veces funciona, haces hay tropiezos. Fue una realidad con la que tuve que convivir, porque perdí todo”.