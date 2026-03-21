Pancho Dotto reveló la verdad detrás del éxito de Pampita en sus comienzos en el modelaje: "Guerra"

En una reciente entrevista, Dotto rompió el silencio acerca de lo que nadie sabía sobre los inicios de Pampita.

Una revelación de Pancho Dotto volvió a poner el foco en los comienzos de Pampita dentro del modelaje argentino. El histórico representante, que trabajó con algunas de las figuras más destacadas del país, recordó en una entrevista el impacto que generó la modelo al irrumpir en la escena y cómo su llegada no pasó inadvertida en un ambiente marcado por la competencia.

Al referirse a ese momento, Dotto fue contundente. "Cuando apareció fue una guerra total", lanzó el representante, dejando entrever el clima que se vivía en ese entonces. Según explicó, el perfil de Pampita rompía con ciertos moldes tradicionales de la industria, lo que despertó resistencias, comentarios y hasta cuestionamientos por parte de sus colegas.

Pancho Dotto dio detalles de su relación con su nueva y joven novia. Foto: Instagram Pancho Dotto Pancho Dotto recordó los inicios de Pampita en el modelaje. Foto: Instagram Pancho Dotto. En ese sentido, el representante remarcó. "Se lo quitaban antes", en alusión a las críticas que recibió en sus primeros pasos, especialmente vinculadas a su contextura física. Sin embargo, con el tiempo, aquello que generaba dudas terminó jugando a su favor y se convirtió en uno de los rasgos que la diferenciaron dentro del medio.

Más allá de su imagen, Pancho Dotto destacó una cualidad que, para él, fue determinante en su carrera: su compromiso con el trabajo. "Si vamos a hablar de la más trabajadora, no hay duda. Pampita", afirmó. "¿Te podés subir al techo? Ya estaba arriba”, recordó, marcando la diferencia con otras modelos que ponían condiciones.