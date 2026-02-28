Pampita enseña cómo transformar un vestido para verte canchera

No te pierdas la fórmula disruptiva de Pampita que modernizó un clásico del otoño-invierno. Las fotos de su look en la nota.

Tras la polémica por una supuesta infidelidad a Martín Pepa, Pampita reapareció en un evento y eligió hablar desde la moda. En la presentación de la nueva colección de una reconocida marca, apostó por un estilismo que se alejó del minimalismo habitual y abrazó una fórmula disruptiva: vestido con cinto.

La modelo lució un vestido largo al cuerpo en tono chocolate, uno de los colores estrella del otoño-invierno. La pieza, de textura aterciopelada con sutiles transparencias y delicado estampado floral en relieve, construyó una silueta refinada y sensual. El escote en V profundo y los breteles anchos lograron un equilibrio entre estructura y fluidez.

La espalda descubierta, sostenida apenas por dos tiras cruzadas, le dio un detalle femenino e inesperado que contrastó con la sobriedad del frente.

Sin embargo, el gran giro llegó con el cinturón fino con apliques metálicos que llevó sobre la cadera. Más que un accesorio funcional, se convirtió en el eje del look. Las tachas y el brillo rompieron la suavidad aterciopelada del vestido, marcaron aún más la silueta y le dieron una cuota canchera que modernizó el conjunto.