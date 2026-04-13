La brutal respuesta de Pampita a quienes la critican por lo que cobra por ir a eventos: "A mí me sorprende..."
En una nota para Infama, la modelo no se guardó nada: defendió su caché y lanzó un duro dardo contra la prensa.
En medio de versiones sobre cifras elevadas por sus apariciones públicas, Pampita volvió a referirse al tema y dejó en claro cómo maneja sus contratos, especialmente cuando se trata de eventos fuera de Buenos Aires.
La consulta surgió durante una nota con Infama, luego de que Fernanda Iglesias comentara que la modelo habría cobrado un monto importante por su participación en una actividad de moda en Córdoba.
Sin entrar en cifras concretas, la conductora explicó que su trabajo tiene un valor definido y que quienes la convocan ya conocen sus condiciones. También remarcó que suele trasladarse con frecuencia por el país debido a este tipo de compromisos.
"Yo no me ocupo de eso, tengo gente que trabaja para mí. Pero si me contratan, yo voy. Ya lo saben todas las marcas del país. Viajo mucho", aseguró la presentadora. En la misma línea, dejó una definición clara sobre su postura: "Yo tengo mi caché y si lo pagan, voy".
"Sí, hay un número, por supuesto. Hay un precio fijo para viajar al interior porque es un esfuerzo subirte a un avión. Yo misma arreglo mis contratos, hablo con mis clientes", explicó la modelo.
"He ido a muchos programas gratis. Me sorprende que se olviden de las miles de veces que paro y doy una nota, como esta, que son eternas. Son móviles en vivo que no están planeados", expresó Pampita.