La brutal respuesta de Pampita a quienes la critican por lo que cobra por ir a eventos: "A mí me sorprende..."

En una nota para Infama, la modelo no se guardó nada: defendió su caché y lanzó un duro dardo contra la prensa.

En medio de versiones sobre cifras elevadas por sus apariciones públicas, Pampita volvió a referirse al tema y dejó en claro cómo maneja sus contratos, especialmente cuando se trata de eventos fuera de Buenos Aires.

La consulta surgió durante una nota con Infama, luego de que Fernanda Iglesias comentara que la modelo habría cobrado un monto importante por su participación en una actividad de moda en Córdoba.

pampita vestido portada Sin entrar en cifras concretas, la conductora explicó que su trabajo tiene un valor definido y que quienes la convocan ya conocen sus condiciones. También remarcó que suele trasladarse con frecuencia por el país debido a este tipo de compromisos.

"Yo no me ocupo de eso, tengo gente que trabaja para mí. Pero si me contratan, yo voy. Ya lo saben todas las marcas del país. Viajo mucho", aseguró la presentadora. En la misma línea, dejó una definición clara sobre su postura: "Yo tengo mi caché y si lo pagan, voy".

Pampita Pampita habló de su decisión con los retoques estéticos. Créditos: Archivo MDZ "Sí, hay un número, por supuesto. Hay un precio fijo para viajar al interior porque es un esfuerzo subirte a un avión. Yo misma arreglo mis contratos, hablo con mis clientes", explicó la modelo.