Pampita apareció de manera muy particular en la Costa Amalfitana: mirá lo que se puso

No te pierdas las fotos del look de Pampita en la Costa Amalfitana, con un accesorio muy particular que llamó la atención de sus seguidores. ¡Mirá!

Durante sus vacaciones por la Costa Amalfitana, Pampita compartió con sus seguidores unas fotos donde lució un look boho chic ideal para la playa. En una de las imágenes, se pudo ver a la modelo luciendo un kimono estilo kaftán, una prenda de corte amplio que se destacó por su llamativo estampado geométrico en tonos naranja, negro y rosa, con patrones de inspiración étnica y detalles de bordes tribales.

Debajo del kaftán, Pampita llevó una bikini negra con un detalle de aro metálico en el corpiño que le dio un punto de interés a una prenda que de otra manera podría haber resultado demasiado básica.

Otro de los grandes protagonistas del look fue el sombrero de ala ancha tejido en fibras naturales, accesorio que se convirtió en las últimas temporadas en una de las tendencias más fuertes y que aquí no solo cumplió su función de proteger la piel del sol mediterráneo sino que también logró darle un aire glamoroso que elevó el conjunto a otro nivel.

El kimono estilo kaftán, la bikini negra con el aro metálico y el sombrero de ala ancha tejido en fibras naturales son prendas que cualquier mujer puede incorporar a su guardarropa de verano sin necesidad de gastar una fortuna. La lección de Pampita es que la clave está en la combinación y en los detalles, y no tanto en el precio de las prendas.