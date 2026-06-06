Madonna a los 67 y la lencería: la reina del pop apareció con un impresionante look en Times Square

Madonna hizo un show sorpresa por el mes del orgullo y deslumbró con un conjunto Dolce & Gabbana. Mirá todas las fotos en la nota.

En el marco del mes del orgullo LGBTQ+, Madonna hizo un show sorpresa en el Times Square de Nueva York con un look rosa lencero de Dolce & Gabbana que confirmó que esta nueva era de su carrera está marcada por los colores más románticos.

La cantante se lució con un diseño de body de gasa con detalles de encaje, un corpiño de satén celeste y una faja ancha que marcaba su cintura. Todo en un conjunto que evocaba la lencería más clásica, pero con un corte y una actitud que la alejaban de cualquier pasado y la proyectaban hacia un futuro donde la edad no es un límite.

El vestuario se completó con unos guantes largos de tul al tono y medias satinadas a la rodilla con detalles de encaje que asomaban bajo las capas de gasa, mientras que como broche de oro usó unas botas plateadas metalizadas de caña alta con terminación en punta y de taco cuadrado.

En algunos momentos del show, sumó una chaqueta color plata junto con unos anteojos de sol azules translúcidos de formato envolvente, mientras que el pelo suelto con ondas suaves y un maquillaje con delineado, rubor y labios en rojo satinados completaron un look que era fantasía pura.

"Gracias, Nueva York. Hicieron de esta noche una Love Sensation", escribió Madonna en Instagram en referencia al nombre de uno de sus últimos lanzamientos musicales, y agregó "¡Feliz orgullo!". El show sorpresa en Times Square, que duró apenas unos minutos pero que quedará grabado en la memoria de los afortunados que estaban allí, fue un regalo para los fans neoyorquinos y una muestra de que Madonna no tiene intenciones de detenerse.