Esta famosa se transformó en Madonna y despertó críticas: ¿te gusta?

La influencer apareció con una melena rubia que desconcertó a todos. ¿Homenaje a Madonna o copia mala?

En el marco de los Kering Women in Motion Awards, donde se celebran a las mujeres que marcan la diferencia en la industria cinematográfica, Georgina Rodríguez lució una larga melena rubio platino que transformó por completo su estética habitual, alejándola del castaño oscuro que la caracteriza.

La pareja de Cristiano Ronaldo apareció con un estilismo inspirado en los íconos glam de los años 90, con referencias claras a Madonna. El cambio, que algunos medios europeos especularon que podría tratarse de una peluca de alta gama y no de una decoloración real, fue obra de Dimitris Giannetos, un estilista de celebridades que trabaja con nombres como Kim Kardashian, Gigi Hadid y Demi Moore, y que definió el tono elegido como "French Girl Blonde", un rubio de acabado suave con matices ceniza, raíces difuminadas y efecto natural.

Detrás del estilismo estuvo Alba Melendo, la fashion stylist que trabaja con figuras como Aitana, Bad Gyal y Karol G, y que según mostró en sus redes sociales, la inspiración del look fue uno de los outfits más recordados de Madonna: el que llevó en los MTV Video Music Awards de 1995, diseñado por Tom Ford para Gucci.

Georgina se mostró con una camisa satinada azul con escote profundo y lencería negra a la vista, combinada con un pantalón negro de tiro alto que alargaba su silueta y le daba un aire de femme fatale. Por último, el estilismo se completó con un impactante collar de diamantes XXL de Chopard.