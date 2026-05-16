Ella usó un look de body transparente y dejó muy poco a la imaginación: las fotos

Esta reconocida modelo deslumbró con un osado look total black y un body transparente que dejó poco a la imaginación. ¡Mirá las fotos!

La modelo y empresaria, María Vázquez, compartió las fotos del impactante look que eligió para una salida nocturna, apostando por un estilismo total black cargado de glamour y texturas.

En pocas palabras María Vázquez deslumbró con un osado look total black para una salida nocturna, compuesto por un pantalón sastrero de tiro alto y un body transparente de mangas largas.

deslumbró con un osado look total black para una salida nocturna, compuesto por un pantalón sastrero de tiro alto y un body transparente de mangas largas. El body de tul negro translúcido dejaba ver un corpiño de encaje, aportando un aire sensual al estilismo.

Para sumar dramatismo, la modelo combinó el outfit con un enorme tapado de piel sintética negro oversized, una prenda clave de la temporada otoño-invierno.

El look se completó con joyería dorada en capas, destacando un collar con una gran cruz brillante que actuó como punto focal.

Vázquez compartió las fotos del impactante estilismo, que combinó transparencias con la contundencia del tapado de piel sintética. Resumen generado por Thinkindot AI

Para esta ocasión, María eligió un outfit monocromático en negro compuesto por un pantalón sastrero de tiro alto y corte amplio, y un body transparente de mangas largas. La prenda superior estaba confeccionada en tul negro translúcido, y dejó ver un corpiño de encaje debajo, que le dio un aire sensual.

El diseño se destacó además por el juego de transparencias y la mezcla de géneros. Por encima de todo eso, y como si hiciera falta sumar una capa más de drama, la modelo sumó un enorme tapado de piel sintética negro de silueta oversized, que es una de las prendas estrella de la temporada otoño-invierno 2026.

El abrigo fue el broche de oro para un look que ya de por sí tenía todos los ingredientes para ser memorable, ya que el contraste entre la transparencia del body y la contundencia casi agresiva del tapado de piel sintética fue un gran acierto.

María completó el estilismo con joyería dorada en capas, pero el que más se destacó fue un collar con una gran cruz brillante que colgaba sobre el escote y que se convertía en el punto focal del look.