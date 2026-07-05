¿Te acordás de la niña más linda del mundo? Se casó y nosotros te mostramos las fotos

La modelo Thylane Blondeau, conocida como la niña más linda del mundo, contrajo matrimonio. ¡Mirá las fotos!

Thylane Blondeau, la modelo francesa que alcanzó la fama mundial cuando apenas tenía seis años y fue bautizada por los medios como "la niña más linda del mundo", dio el "sí, quiero" con el DJ francés Ben Attal.

La pareja mantiene una relación desde 2020 y había anunciado su compromiso hace apenas tres meses durante un viaje romántico a Grecia, donde Attal preparó una propuesta de matrimonio a bordo de un barco, seguida de una cena privada frente al mar, con pétalos de rosas y velas, una escena de película que marcó el inicio de su camino hacia el altar.

Para uno de los días más importantes de su vida, Thylane apostó por la elegancia de la sencillez y eligió un diseño de alta costura confeccionado por un atelier francés especializado en novias. Lució un vestido de silueta recta, escote cuadrado y tirantes anchos que se destacó por su estética minimalista. Sin embargo, lo que más destacó del vestido fue su original capa desmontable confeccionada en la misma tela, que cubría los hombros y el escote.

El peinado fue un recogido bajo y despeinado que dejó el rostro al descubierto, y estuvo adornado con delicadas margaritas naturales.