Marta Fort sorprendió con un extravagante look

Marta Fort apostó por un audaz regreso a los años 70 con su nuevo look . No te pierdas las imágenes en la nota.

Marta Fort dejó a sus seguidores con la boca abierta al mostrar el cambio de look que eligió para sus próximas transmisiones, y cuya inspiración pareció llegar desde los inolvidables años 70.

La influencer compartió el resultado en Instagram con una historia que acompañó con la frase "Preparándome para el programa de hoy". Mientras su peluquero hacía los últimos retoques, el clip sonaba con "Strict Machine" de Goldfrapp.

En las imágenes, Marta apareció con el pelo largo, cargado de ondas suaves y volumen, con capas que le enmarcaban el rostro y un flequillo abierto, apenas desordenado.

Para completar el look, lució una prenda blanca de manga larga con cierre frontal, hecho de un tejido ajustado que se adaptó a su cuerpo sin resultar incómodo.