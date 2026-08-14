Las miniaturas que hacen que la arquitectura parezca un sueño
Pequeños escenarios construidos a mano deforman edificios, calles y objetos cotidianos para convertir la arquitectura en imágenes extrañas, absurdas y fascinantes.
El artista alemán Frank Kunert construye pequeñas escenas de arquitectura que parecen reales, pero esconden situaciones imposibles. Sus maquetas convierten edificios, calles y objetos cotidianos en escenarios absurdos donde cambian las proporciones y la lógica. La fotografía registra esos mundos inventados y demuestra que ciudad, espacio, diseño y arte también pueden provocar humor y sorpresa.
Una ciudad en miniatura
Kunert trabaja con maquetas construidas manualmente. No fotografía edificios existentes: primero crea pequeñas arquitecturas y después las registra como si fueran lugares reales.
La escala permite modificar situaciones reconocibles. Una escalera puede no conducir a ninguna parte, una habitación puede esconder una contradicción o una construcción aparentemente normal puede revelar un detalle imposible.
Cuando lo cotidiano se vuelve extraño
La fuerza de estas imágenes está en que no necesitan grandes efectos digitales. La escena parece familiar durante unos segundos y después aparece el absurdo.
El procedimiento convierte la arquitectura en una especie de relato visual. Una casa, una oficina, una calle o una estación dejan de ser simples espacios para transformarse en pequeñas historias.
Cómo aplicarlo en otros lugares
Se bien trata de un concepto universal (en cuanto a los escenarios de cada obra) se trata de un recurso que podría trasladarse a otras ciudades de Argentina y del mundo. Por ejemplo, esta idea arquitectónica y artística en Mendoza se podría realizar con maquetas de lugares reconocibles: una acequia, una esquina, una casa ferroviaria, un edificio patrimonial o una escena de la montaña.
La clave no sería copiar a Kunert, sino que utilizar la miniatura para mirar de otra manera espacios conocidos y así convertirlos en contenido visual para redes, exposiciones y medios.
FUENTE: Designboom, Frank Kunert y publicaciones internacionales sobre su obra.