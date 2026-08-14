Las miniaturas que hacen que la arquitectura parezca un sueño

Pequeños escenarios construidos a mano deforman edificios, calles y objetos cotidianos para convertir la arquitectura en imágenes extrañas, absurdas y fascinantes.

Una maqueta puede convertirse en una ciudad imaginaria cuando cambia la escala. · Las pequeñas arquitectura s de Frank Kunert esconden situaciones imposibles.

El artista alemán Frank Kunert construye pequeñas escenas de arquitectura que parecen reales, pero esconden situaciones imposibles. Sus maquetas convierten edificios, calles y objetos cotidianos en escenarios absurdos donde cambian las proporciones y la lógica. La fotografía registra esos mundos inventados y demuestra que ciudad, espacio, diseño y arte también pueden provocar humor y sorpresa.

Las maquetas arquitectónicas reducen edificios y ciudades a pequeñas escenas donde cada detalle adquiere una nueva dimensión. culturainquieta.com Una ciudad en miniatura Kunert trabaja con maquetas construidas manualmente. No fotografía edificios existentes: primero crea pequeñas arquitecturas y después las registra como si fueran lugares reales.

Una construcción diminuta puede revelar proporciones, materiales y formas que pasan inadvertidos cuando el edificio está a escala real. culturainquieta.com La escala permite modificar situaciones reconocibles. Una escalera puede no conducir a ninguna parte, una habitación puede esconder una contradicción o una construcción aparentemente normal puede revelar un detalle imposible.

La arquitectura en miniatura transforma espacios conocidos en paisajes casi fantásticos, suspendidos entre realidad e imaginación. culturainquieta.com Cuando lo cotidiano se vuelve extraño La fuerza de estas imágenes está en que no necesitan grandes efectos digitales. La escena parece familiar durante unos segundos y después aparece el absurdo.

El cambio de escala convierte edificios cotidianos en objetos inesperados y permite observarlos desde una perspectiva completamente diferen culturainquieta.com El procedimiento convierte la arquitectura en una especie de relato visual. Una casa, una oficina, una calle o una estación dejan de ser simples espacios para transformarse en pequeñas historias.