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Un edificio atrapado entre el fuego y el dinero: quizás no sea reconstruido

Dos incendios y un presupuesto de 265 millones de euros ponen en duda la reconstrucción de una obra maestra de la arquitectura.

Mario Simonovich

La escuela de arte de Glasgow de Escocia (edificio Mackintosh) es considerado una de las grandes obras del Art Nouveau británico, movimiento que se destaca principalmente por el uso de líneas curvas y sinuosas.

La escuela de arte de Glasgow de Escocia (edificio Mackintosh) es considerado una de las grandes obras del Art Nouveau británico, movimiento que se destaca principalmente por el uso de líneas curvas y sinuosas.

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En Glasgow, Reino Unido, la Escuela de Arte enfrenta un dilema: la restauración del edificio costaría unos 265 millones de euros, una cifra considerada inasumible. Tras dos incendios, el proyecto vuelve al debate internacional sobre patrimonio, arquitectura y cultura. La institución busca estabilizar la estructura mientras reclama apoyo externo para preservar una obra clave del diseño.

Una obra maestra en peligro

El edificio de la Glasgow School of Art, diseñado por Charles Rennie Mackintosh, sufrió dos incendios devastadores: el primero en 2014 y el segundo en 2018, cuando todavía estaba en marcha la restauración del daño anterior. El segundo fuego destruyó gran parte de los interiores, incluida su célebre biblioteca.

La nueva evaluación de la institución calculó en aproximadamente 265 millones de euros el costo de una reconstrucción completa. El monto equivale a unas cinco veces la facturación anual de la escuela, por lo que fue considerado financieramente inviable para la institución.

Dos incendios: las llamas destruyeron el edificio en 2014 y volvieron a golpearlo en 2018.

Dos incendios: las llamas destruyeron el edificio en 2014 y volvieron a golpearlo en 2018.

El dilema de reconstruir

La discusión ya no consiste simplemente en reparar un edificio. La pregunta es cuánto de la obra original puede recuperarse y qué significa reconstruir una arquitectura histórica después de una destrucción tan profunda.

La escuela confirmó el 22 de julio que aprobó un proyecto de habilitación financiado mediante el acuerdo alcanzado con las aseguradoras. La intervención busca estabilizar la estructura y crear una plataforma que permita avanzar posteriormente con distintas alternativas de reconstrucción.

Entidades como Royal Incorporation of Architects in Scotland y Royal Institute of British Architects reclamaron que la restitución fiel continúe siendo el objetivo, aunque reconocen que el proyecto necesita una respuesta nacional y no puede ser afrontado solamente por la misma escuela de artes.

Patrimonio, arquitectura y dinero

La controversia adquiere una dimensión internacional porque Mackintosh convirtió el edificio en una obra integral: arquitectura, mobiliario, iluminación, materiales y espacios fueron concebidos como partes de un mismo lenguaje.

El Financial Times comparó el caso con otros grandes proyectos de restauración patrimonial, entre ellos Notre-Dame de París, y planteó el interrogante sobre por qué una obra de importancia arquitectónica internacional no recibe un esfuerzo equivalente.

Una pregunta incómoda: ¿cuánto puede gastar una sociedad para recuperar una obra arquitectónica irrepetible?

Una pregunta incómoda: ¿cuánto puede gastar una sociedad para recuperar una obra arquitectónica irrepetible?

El caso también expone un problema contemporáneo: ¿qué ocurre cuando preservar patrimonio cuesta mucho más que construir algo nuevo? En Glasgow, la respuesta todavía está abierta. La institución pretende mantener viva la posibilidad de una reconstrucción fiel, pero necesita financiación externa para hacerla posible.

FUENTE: Financial Times · The Guardian · The Art Newspaper · Universities Scotland · Project Scotland.

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