Un edificio atrapado entre el fuego y el dinero: quizás no sea reconstruido
Dos incendios y un presupuesto de 265 millones de euros ponen en duda la reconstrucción de una obra maestra de la arquitectura.
En Glasgow, Reino Unido, la Escuela de Arte enfrenta un dilema: la restauración del edificio costaría unos 265 millones de euros, una cifra considerada inasumible. Tras dos incendios, el proyecto vuelve al debate internacional sobre patrimonio, arquitectura y cultura. La institución busca estabilizar la estructura mientras reclama apoyo externo para preservar una obra clave del diseño.
Una obra maestra en peligro
El edificio de la Glasgow School of Art, diseñado por Charles Rennie Mackintosh, sufrió dos incendios devastadores: el primero en 2014 y el segundo en 2018, cuando todavía estaba en marcha la restauración del daño anterior. El segundo fuego destruyó gran parte de los interiores, incluida su célebre biblioteca.
La nueva evaluación de la institución calculó en aproximadamente 265 millones de euros el costo de una reconstrucción completa. El monto equivale a unas cinco veces la facturación anual de la escuela, por lo que fue considerado financieramente inviable para la institución.
El dilema de reconstruir
La discusión ya no consiste simplemente en reparar un edificio. La pregunta es cuánto de la obra original puede recuperarse y qué significa reconstruir una arquitectura histórica después de una destrucción tan profunda.
La escuela confirmó el 22 de julio que aprobó un proyecto de habilitación financiado mediante el acuerdo alcanzado con las aseguradoras. La intervención busca estabilizar la estructura y crear una plataforma que permita avanzar posteriormente con distintas alternativas de reconstrucción.
Entidades como Royal Incorporation of Architects in Scotland y Royal Institute of British Architects reclamaron que la restitución fiel continúe siendo el objetivo, aunque reconocen que el proyecto necesita una respuesta nacional y no puede ser afrontado solamente por la misma escuela de artes.
Patrimonio, arquitectura y dinero
La controversia adquiere una dimensión internacional porque Mackintosh convirtió el edificio en una obra integral: arquitectura, mobiliario, iluminación, materiales y espacios fueron concebidos como partes de un mismo lenguaje.
El Financial Times comparó el caso con otros grandes proyectos de restauración patrimonial, entre ellos Notre-Dame de París, y planteó el interrogante sobre por qué una obra de importancia arquitectónica internacional no recibe un esfuerzo equivalente.
El caso también expone un problema contemporáneo: ¿qué ocurre cuando preservar patrimonio cuesta mucho más que construir algo nuevo? En Glasgow, la respuesta todavía está abierta. La institución pretende mantener viva la posibilidad de una reconstrucción fiel, pero necesita financiación externa para hacerla posible.
FUENTE: Financial Times · The Guardian · The Art Newspaper · Universities Scotland · Project Scotland.