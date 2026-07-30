El diseño que convirtió el bienestar en un símbolo de estatus
El lujo residencial cambia de reglas: menos ostentación, más bienestar, tecnología integrada, privacidad y espacios diseñados alrededor de la vida cotidiana.
En Gurgaon, India, una de las zonas residenciales de mayor crecimiento de ese país, la arquitectura y el diseño del lujo inmobiliario cambian de escala. Las nuevas tendencias combinan vivienda personalizada, servicios de hotel, tecnología inteligente, bienestar y espacios verdes. El mercado refleja una transformación: ya no alcanza con una vivienda grande porque también importa cómo mejorar la vida.
El lujo ya no se mide solo en metros cuadrados
Las residencias premium están dejando atrás el modelo basado exclusivamente en grandes superficies, mármol y lobbies monumentales. Los compradores de alto poder adquisitivo buscan viviendas con identidad propia, privacidad, servicios personalizados y experiencias vinculadas con el bienestar. La publicación cita un informe de Savills que calcula una prima promedio del 33% para las branded residences frente a propiedades comparables sin marca.
En Gurgaom, el corredor de Golf Course Road aparece como uno de los ejemplos de esta transformación. El atractivo ya no depende únicamente de la dirección postal: el valor se relaciona con la conectividad, los centros empresariales, hoteles, restaurantes, infraestructura social y propuestas de bienestar que rodean a las viviendas.
Tecnología que desaparece a la vista
La tecnología también cambió de lugar. En las nuevas residencias de lujo, la automatización busca funcionar sin dominar visualmente los ambientes. Sistemas de iluminación adaptados a los ritmos circadianos, climatización inteligente y controles centralizados forman parte del concepto de smart luxury: tecnología integrada al diseño en lugar de dispositivos que ocupan el centro de la escena.
El diseño biofílico también se amplió. Ya no se limita a colocar plantas dentro de la vivienda: incorpora luz natural filtrada, materiales naturales, texturas orgánicas y continuidad entre espacios interiores y exteriores. La tendencia se vincula con el bienestar y con la búsqueda de ambientes que reduzcan el estrés y mejoren la concentración.
Casas pensadas alrededor de la vida
En la India, las tendencias residenciales de 2026 también muestran un giro hacia viviendas más funcionales. The Times of India identifica interiores minimalistas, paredes texturadas, colores cálidos, verdes, beige, muebles multifunción, ventilación, sistemas de purificación de aire, iluminación decorativa y productos artesanales como recursos cada vez más presentes.
La nueva generación de viviendas premium suma además espacios wellness, materiales sostenibles, integración interior-exterior, servicios de conserjería y áreas comunitarias. La idea de lujo se desplaza desde la acumulación de objetos hacia una experiencia residencial completa, donde diseño, privacidad, tecnología y bienestar funcionan como un mismo producto.
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FUENTE: The Times of India