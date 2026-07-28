Perejil: lo que nadie te cuenta del uso de esta hierba

El perejil esconde propiedades que van más allá de su aroma. Esta hierba común aporta nutrientes esenciales que benefician tu salud día a día.

El perejil contiene una cantidad alta de apigenina en sus hojas. Este compuesto natural actúa como un protector celular frente al desgaste cotidiano.

Incorpora perejil a tu dieta y sana tu cuerpo.

Aporta más vitamina C que los cítricos en porciones equivalentes por peso. Consumirlo fresco ayuda a reforzar el sistema de defensas del cuerpo.

Su contenido de vitamina K resulta fundamental para la salud ósea. Esta sustancia ayuda a fijar el calcio en los huesos de forma directa.

Favorece la eliminación de líquidos retenidos sin perder minerales clave. Su acción diurética ayuda a reducir la hinchazón en las piernas.

El perejil es uno de los ingredientes más usados en la gastronomía Foto: Shutterstock

Antioxidantes

Masticar sus hojas frescas combate el mal aliento de forma inmediata. Los aceites de la planta neutralizan las bacterias dentro de la boca.

Sus antioxidantes cuidan los vasos sanguíneos y mejoran la circulación. Integrarlo en las comidas apoya el trabajo diario del corazón.

Consumirlo crudo mantiene intactas todas sus vitaminas y minerales activos. Añádelo al final de la cocción para preservar su valor nutricional.

Las personas con problemas renales deben moderar su consumo por el oxalato. Consultar a un médico asegura un uso adecuado según cada caso.