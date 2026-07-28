No muchos lo saben: para qué sirve el agujero de la espumadera

Aunque parece un simple detalle de diseño, el agujero de la espumadera tiene funciones que facilitan distintas tareas en la cocina.

La espumadera es uno de los utensilios más utilizados en la cocina para retirar alimentos del agua o del aceite sin llevarse el líquido. Sin embargo, hay un detalle que suele pasar desapercibido: el agujero ubicado en el centro. Aunque muchos creen que está allí solo por una cuestión de diseño, en realidad cumple funciones muy prácticas que pueden facilitar distintas tareas al cocinar.

La primera de ellas es mejorar el drenaje. Gracias a ese orificio, el agua, el caldo o el aceite escurren con mayor rapidez, evitando que los alimentos conserven un exceso de líquido al momento de servirlos. Esto también ayuda a que las frituras queden menos aceitosas y las verduras hervidas mantengan una mejor textura.

Este utensilio de cocina esconde un detalle con un uso muy práctico. Foto: Facebook El truco que pocos conocen Además de facilitar el escurrido, el agujero de la espumadera tiene otro uso que muchas personas desconocen: puede servir como medidor de una porción de fideos largos.

Para utilizar este truco solo hay que introducir los tallarines o espaguetis secos por el orificio central antes de cocinarlos. La cantidad que entra en ese espacio equivale, aproximadamente, a una porción individual, lo que ayuda a evitar cocinar de más.