Poner clavos de olor en un limón: cuál es su uso en casa

La combinación de limón y clavo de olor se revela como un truco eficaz para perfumar ambientes y disuadir insectos, aportando frescura a la casa.

Un truco con base de limón que ayuda a perfumar los ambientes. Foto: Shutterstock

El limón y el clavo de olor son dos ingredientes que no suelen faltar en la cocina. Aunque normalmente se utilizan por separado, al combinarlos se convierten en un sencillo truco casero que ayuda a perfumar los ambientes de forma natural. Además de dejar un aroma fresco, muchas personas lo utilizan para mantener alejados algunos insectos, como mosquitos y moscas.

¿Para qué sirve poner clavos de olor en un limón? El secreto está en las propiedades de ambos ingredientes. El limón libera aceites esenciales con un intenso aroma cítrico, mientras que el clavo de olor contiene eugenol, un compuesto aromático que también es conocido por su capacidad para repeler algunos insectos.

El clavo de olor ayuda a ahuyentar algunos insectos de casa. Foto: Shutterstock Gracias a esta combinación, este truco casero puede ofrecer varios beneficios:

Ayuda a ahuyentar mosquitos y algunas moscas gracias a su aroma.

Perfuma naturalmente distintos ambientes de la casa.

Contribuye a neutralizar malos olores en la cocina, el baño o habitaciones cerradas.

Funciona como una alternativa natural a los aromatizantes comerciales.

También puede utilizarse como un pequeño elemento decorativo para la mesa o la cocina. Cómo preparar este truco casero Prepararlo lleva apenas unos minutos y no requiere ingredientes adicionales: