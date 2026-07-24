Limón verde o limón amarillo: cuál es la diferencia y cuál conviene elegir

Descubrí las diferencias clave entre el limón verde y el amarillo, dos cítricos con perfiles, aromas y jugosidad distintos que marcan su elección culinaria.

El limón verde suele ser más aromático y menos ácido que el amarillo.

El limón es uno de los cítricos más utilizados en la cocina, pero no todos son iguales. Aunque muchas personas creen que la única diferencia entre el limón verde y el amarillo es el color, lo cierto es que cada uno tiene características particulares que influyen en su sabor, aroma y usos culinarios.

Si bien ambos pertenecen al género Citrus, se trata de variedades diferentes. El limón verde, conocido también como lima en muchos países, suele ser más pequeño, de piel fina y sabor intenso, mientras que el limón amarillo se caracteriza por ser más grande, con una acidez más marcada y una mayor cantidad de jugo.

El limón verde suele ser más aromático y menos ácido que el amarillo. Foto: Archivo ¿Cuál es la diferencia entre el limón verde y el amarillo? La principal diferencia está en la variedad de la fruta y no únicamente en su grado de maduración.

Limón verde (lima): tiene una piel fina y lisa, un aroma más intenso y un sabor con notas más dulces y menos ácidas. Generalmente es más pequeño y contiene menos jugo que el limón amarillo.

Limón amarillo: posee una cáscara más gruesa, suele ser de mayor tamaño y ofrece un sabor más ácido. Además, suele rendir más jugo, por lo que es una de las opciones más utilizadas para cocinar y preparar bebidas. ¿Cuál conviene elegir? La elección depende del uso que se le quiera dar.