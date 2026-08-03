Un joven se tatuó un icónico edificio de la Ciudad de Mendoza: mirá lo que se hizo en el brazo

La emotiva decisión de un joven mendocino de inmortalizar en su piel un emblemático edificio donde trabaja su familia desde hace tres generaciones.

Iván Catalano tiene 28 años y lleva un icónico edificio mendocino en el corazón y en la piel. Trabaja en una conocida cerrajería de este conocido paseo comercial y pertenece a la tercera generación de una familia ligada al patrimonio arquitectónico de Mendoza. Decidió homenajear ese legado tatuándose la cúpula del histórico edificio.

Los vitrales históricos y la mística del Pasaje San Martín inspiraron la obra elegida por el joven mendocino. Instagram @painkiller.o_o Un legado familiar que atraviesa tres generaciones El vínculo de Iván con este lugar del centro comenzó en su infancia. MDZ habló con el joven comerciante, que expresó que la galería comercial mendocina ha sido un importante centro de sus vivencias más preciadas desde que su abuelo Rafael y posteriormente su padre Daniel sentaron las bases del oficio familiar. Desde el año 2013, Iván continúa esa tradición en el emblemático negocio de cerrajería de 66 años de trayectoria, ubicado justo en el ingreso del lado de Peatonal Sarmiento.

El homenaje a la cúpula del Pasaje San Martín retratado con precisión en el brazo de Iván Catalano. Instagram @pasaje_san_martin Más allá del trabajo diario, lo que atrapa al joven es la magia que conserva la infraestructura con el paso del tiempo. Los vitrales históricos, los ascensores antiguos y los ornamentos de época mantienen una estética intacta que fascina a mendocinos y visitantes. Por eso, llevar la torre y la cúpula del Pasaje San Martín en el cuerpo fue la forma definitiva de inmortalizar su sentido de pertenencia.

Rumbo a los cien años de una postal mendocina Esta peculiar expresión de afecto fue dada a conocer por la propia cuenta oficial de Instagram del emblemático paseo, donde compartieron imágenes del tatuaje junto a una reflexión sobre cómo las vivencias del lugar trascienden lo comercial para convertirse en un registro afectivo y cultural de la ciudad.

Si bien Iván tiene otros tatuajes en brazos y piernas, este se destaca fuertemente en la parte superior de su brazo izquierdo. El diseño fue realizado en Mendoza por el artista Federico Born el 16 de mayo de este año, impulsado por fuertes emociones. "De muy chico ya sabía que era el primer edificio, siempre me gustaba subir a la terraza cuando se podía, ahora no permiten mucho", reveló Iván.