El regreso de los materiales naturales al hogar

El diseño incorpora al hogar más color, texturas naturales y muebles cálidos sin abandonar la simplicidad que convirtió al minimalismo en una tendencia mundial.

La madera y los materiales naturales volvieron a ocupar un lugar central en las viviendas japonesas de 2026.

En Tokio, Japón, el minimalismo comenzó a cambiar. Arquitectos y diseñadores incorporan madera, tejidos naturales, colores tierra y muebles artesanales para crear casas más cálidas. Las nuevas tendencias combinan arquitectura, diseño y bienestar con espacios simples y luminosos que transforman el hogar, priorizan la comodidad y revalorizan materiales naturales en la vivienda contemporánea.

Así cambió el diseño japonés. El minimalismo que dejó de ser blanco porque se apuesta a la calidez. unsplash.com El minimalismo dejó de ser blanco y la madera, otra vez protagonista Durante años el minimalismo estuvo asociado a paredes blancas, superficies lisas y pocos objetos. En 2026, publicaciones como Vogue Japan y Casa BRUTUS señalaron un cambio claro: la madera natural recuperó protagonismo en pisos, techos, mobiliario y revestimientos. El objetivo ya no es lograr espacios fríos en el hogar, sino ambientes serenos y habitables.

Los muebles artesanales recuperan protagonismo dentro de espacios simples y funcionales. Pexels Las especies más utilizadas son roble, cedro japonés (sugi), ciprés hinoki y nogal, elegidas por sus vetas visibles y acabados mate. Muchas viviendas también reemplazan lacas brillantes por aceites naturales que permiten apreciar mejor la textura de cada pieza.

Más color y menos rigidez Otra diferencia aparece en la paleta cromática. Los interiores incorporan beige, arena, terracota, verde oliva, gris piedra y marrones claros, colores que reemplazan el predominio absoluto del blanco. Los textiles de lino, algodón y lana ayudan a generar contraste sin perder la sensación de orden.

Beige, arena y terracota reemplazan al blanco absoluto en los nuevos interiores minimalistas. Pexels También cambió la iluminación porque las luminarias indirectas, las lámparas de papel washi y las luces cálidas sustituyen a los sistemas excesivamente uniformes. Los resultados son ambientes más confortables durante la noche y con menor consumo energético gracias al mayor aprovechamiento de la luz natural.