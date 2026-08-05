El regreso de los materiales naturales al hogar
El diseño incorpora al hogar más color, texturas naturales y muebles cálidos sin abandonar la simplicidad que convirtió al minimalismo en una tendencia mundial.
En Tokio, Japón, el minimalismo comenzó a cambiar. Arquitectos y diseñadores incorporan madera, tejidos naturales, colores tierra y muebles artesanales para crear casas más cálidas. Las nuevas tendencias combinan arquitectura, diseño y bienestar con espacios simples y luminosos que transforman el hogar, priorizan la comodidad y revalorizan materiales naturales en la vivienda contemporánea.
El minimalismo dejó de ser blanco y la madera, otra vez protagonista
Durante años el minimalismo estuvo asociado a paredes blancas, superficies lisas y pocos objetos. En 2026, publicaciones como Vogue Japan y Casa BRUTUS señalaron un cambio claro: la madera natural recuperó protagonismo en pisos, techos, mobiliario y revestimientos. El objetivo ya no es lograr espacios fríos en el hogar, sino ambientes serenos y habitables.
Las especies más utilizadas son roble, cedro japonés (sugi), ciprés hinoki y nogal, elegidas por sus vetas visibles y acabados mate. Muchas viviendas también reemplazan lacas brillantes por aceites naturales que permiten apreciar mejor la textura de cada pieza.
Más color y menos rigidez
Otra diferencia aparece en la paleta cromática. Los interiores incorporan beige, arena, terracota, verde oliva, gris piedra y marrones claros, colores que reemplazan el predominio absoluto del blanco. Los textiles de lino, algodón y lana ayudan a generar contraste sin perder la sensación de orden.
También cambió la iluminación porque las luminarias indirectas, las lámparas de papel washi y las luces cálidas sustituyen a los sistemas excesivamente uniformes. Los resultados son ambientes más confortables durante la noche y con menor consumo energético gracias al mayor aprovechamiento de la luz natural.
El hogar se vuelve más humano
Los muebles dejaron de esconderse. Estanterías abiertas, mesas de madera maciza, bancos artesanales y piezas realizadas por pequeños talleres conviven con líneas simples y espacios despejados. El minimalismo sigue presente, pero ahora incorpora objetos con historia y materiales que envejecen naturalmente.
Los diseñadores japoneses resumen la nueva tendencia con una idea sencilla: mantener pocos objetos, pero elegir mejores materiales. El minimalismo continúa siendo funcional, aunque incorpora textura, color y calidez para convertir la vivienda en un espacio más cómodo para vivir todos los días.
FUENTE: Vogue Japan: https://www.vogue.co.jp Casa BRUTUS: https://casabrutus.com Good Design Award Japan: https://www.g-mark.org