Probá el estilo invernal y chic de Nicole Neumann: mirá esta fórmula fácil de lograr

Nicole Neumann demostró cómo lucir un estilo invernal y chic con dos prendas que quizás ya tengas en tu armario. Mirá las fotos en la nota.

Para una nueva emisión de "Solo con Niki", Nicole Neumann se mostró con una campera de cuero negro de corte oversized, confeccionada en un material de acabado texturado que le dio un aire moderno, y que se destacó por sus hombros estructurados, cuello amplio, mangas ligeramente fruncidas y cintura elastizada.

Nicole la llevó abierta en algunas imágenes y cerrada en otras, demostrando la versatilidad de una prenda que se convirtió en un infaltable del guardarropa invernal y que puede adaptarse a diferentes ocasiones y a diferentes estados de ánimo, desde lo más formal hasta lo más descontracturado.

Para completar el outfit, eligió un pantalón de tiro alto y piernas extra anchas, confeccionado en una tela con estampado tartán en tonos verde militar, negro y blanco, con la cintura fruncida y una silueta amplia. Debajo de la campera, Nicole llevó un top negro de cuello alto y mangas largas, que permitió que las piezas protagonistas se lucieran aún más y que evitó que el conjunto resultara demasiado recargado.

Finalmente, completó el estilismo con unos borcegos negros de plataforma, y sumó varias pulseras finas, anillos y unos pequeños aros dorados.