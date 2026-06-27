Nicole Neumann confesó que fue infiel y sorprendió a todos con los detalles: "Me descubrieron por..."

Invitada al streaming A la cama con Martina, la modelo reveló cómo engañó a su pareja con un artista internacional.

La historia amorosa de Nicole Neumann sumó un capítulo retro que dejó a todos con la boca abierta. Lejos de su presente consolidado junto a Manuel Urcera, y de su mediático pasado con Fabián Cubero, la modelo se animó a desempolvar los secretos de sus años de juventud. En una charla sin filtros durante el ciclo A la cama con Martina, la conductora sacó a la luz un viejo engaño que involucró a una estrella de la música mundial.

Frente a la consulta del entrevistador sobre si le había tocado disculpar algún engaño ajeno, la conductora admitió que jamás constató un engaño de manera directa, aunque sí optó por ignorar ciertas dudas del pasado. "A los 15 años tenía un novio de 25, entonces era muy difícil, me manejaban como querían", contó Neumann.

La modelo estuvo en A la cama con Martina. Captura de pantalla Youtube Martín Cirio. Sin embargo, el momento más fuerte del reportaje llegó cuando se hizo cargo de sus propios errores de juventud. "Yo he sido infiel", confesó la modelo. Ese desliz del pasado, según sus propias palabras, se convirtió en una espina porque la víctima fue un joven que no lo merecía. "Me descubrieron por un mensaje, me lo leyó, por beepper. Yo me estaba duchando, fue horrible", detalló la presentadora.

Para intentar zafar de la incómoda situación en la que había quedado atrapada, la empresaria ensayó una desesperada justificación frente a su entonces novio. "Me traté de hacer la b... Le dije que en realidad no llegó a pasar nada, que solo hablamos, porque era un artista internacional", explicó Nicole, y dejó boquiabierto a Martín Cirio que quería saber de quién se trataba.

La conductora reveló que le fue infiel a un novio de su adolescencia. Instagram Nikitaneumannoficial. Aunque el conductor insistió para sacarle la identidad del misterioso amante, ella prefirió el misterio, aclarando únicamente que no se trataba del Sol de México, Luis Miguel.