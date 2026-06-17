Nicole Neumann fue consultada por periodistas luego de la complicidad que mostró la conductora de El Trece con su esposo.

El domingo se viralizó un momento del programa de Juana Viale donde se encontraba muy cerca de Manu Urcera, pareja de Nicole Neumann. Todo sucedió mientras se encontraban en la cocina del estudio junto a Jimena Monteverde y Rafael Ferro.

La nieta de Mirtha Legrand le tomó el brazo para preguntarle sobre las cicatrices que tenía en el cuerpo y esto generó una enorme repercusión en redes. Finalmente, la modelo decidió hablar al respecto y fue contundente.

"Manu me contó que la pasó re bien, que todos muy buena onda, que se murió de risa con Rafa y Juana", comenzó diciendo Nicole Neumann tras la pregunta de los periodistas sobre la situación.

La palabra de Nicole Neumann tras el acercamiento entre Juana Viale y Manu Urcera Nicole Neumann rompió el silencio tras el sorpresivo acercamiento entre Manu Urcera y Juana Viale Luego, reveló que Manu Urcera ya le había anticipado la situación: "Me contó hasta ese momento en el que ella le preguntó por las cicatrices y que Rafa los jodió con Jimena Monteverde".