Este vestido de Nicole Neumann va a estar en tu lista de deseos: mirá cómo es

Nicole Neumann deslumbró en Mallorca con un vestido marrón que realzó su figura y que vas a querer tener en tu armario.

Nicole Neumann sigue de vacaciones por España y mostró, desde Mallorca, su última apuesta fashion. Optó por un conjunto total brown cómodo y muy elegante que era perfecto para pasear y lucir impecable en cada foto.

Nicole eligió un vestido corto en color chocolate, confeccionado en un tejido de caída fluida cuyo diseño, con escote halter de cuello alto, dejaba los hombros completamente al descubierto y realzaba la zona del cuello.

El juego de volúmenes fue lo más destacado; la parte superior amplia y con caída suave contrastaba con la falda ajustada desde las caderas, creando un atractivo contraste de proporciones.

La ausencia de estampados y excesos decorativos reforzó la estética minimalista contemporánea que Nicole supo interpretar y, para completar el look, llevó unas sandalias bajas con suela negra y finas tiras de cuero camel que se ataban alrededor de los tobillos.