Nicole Neumann y un look chic invernal que perfectamente podés tener en tu closet

El estilo boho chic invernal se apodera de la moda de la mano de Nicole Neumann, quien propone con un abrigo clave para el frío. Mirá cómo es.

Se puede decir que Nicole Neumann se coronó como la reina del boho chic invernal al apostar por un look con efecto visual total blue donde mostró cuál es el abrigo clave para las bajas temperaturas. En esta ocasión, eligió un abrigo de estilo cárdigan largo que rompió con la monotonía gracias a los bordes frontales decorados con un patrón en zigzag blanco y azul.

La modelo dejó en claro cuáles serán sus favoritos de esta temporada, y sorprendió al jugársela por un conjunto compuesto por un jean recto negro que le permitió lucir sus botas de tacón y elevar la elegancia del conjunto, junto con una camisa abierta en el pecho que dejaba ver un top de un tono azul más oscuro debajo, creando así un juego de diferentes tonalidades de azul.

El efecto visual se veía en los diferentes tonos de azul y en el juego con su figura que realizó al momento de elegir cada una de sus prendas, porque el abrigo, a pesar de ser tipo duster coat, lo llevó abierto para mostrar su silueta y mantenerla protegida del frío sin perder la forma.

Por otro lado, el collar conectó visualmente el top oscuro con la camisa, manteniendo lo monocromático del conjunto. Nicole nos mostró con este look cuál es el abrigo tendencia de la temporada, y también que el boho chic invernal puede ser posible.