Esta famosa argentina usó un pañuelo de la forma menos esperada: mirá qué hizo

Una famosa modelo argentina sorprendió al reiventar el uño del pañuelo. No te pierdas las fotos en la nota.

La famosa modelo Nicole Neumann apareció con un accesorio que es tendencia pero que ella supo llevar de una forma original. Se trató de un pañuelo que llevó atado en la cintura, en vez de lucirlo en el cuello, la cabeza o como complemento de cartera.

La modelo eligió darle un uso diferente y convertirlo en la pieza protagonista de un outfit para todos los días. Nicole encontró una forma original de adaptarlo a un look urbano y fácil de replicar, atándoselo a la cintura como si fuera un cinturón pero con un toque más descontracturado que le dio un toque canchero al conjunto.

En las imágenes se la puede ver luciendo una camisa blanca oversize de líneas clásicas, la cual combinó con un pantalón amplio de tono beige. El pañuelo, atado a la cintura por encima de la camisa y el pantalón, se convirtió en el punto focal del outfit, rompiendo con la monotonía de los tonos neutros y dándole una dosis de color y textura.

La elección del pañuelo estampado fue un acierto porque le permitió a Nicole jugar con las texturas y los patrones sin necesidad de cambiar toda la ropa. El resto del estilismo se mantuvo en una línea más pulcra, con un beauty look natural de maquillaje en tonos tierra.

A veces, los accesorios más simples, como un pañuelo que ya tenés en tu placard, pueden ser los mejores aliados para renovar un conjunto que ya tenías visto y usado.