Nicole Neumann estrenó un abrigo que vuelve del pasado: descubrí cuál es

Nicole Neumann se abrigó una prenda ancestral que vuelve con fuerza. ¿Te animás a usarlo para el día a día?

En las últimas horas, Nicole Neumann sorprendió al elegir un poncho tejido en tonos rojos y blancos con diseño geométrico y flecos como pieza central de su look, inaugurando así la temporada de esta prenda tradicional que ella supo adaptar a la moda actual con detalles simples y un aire relajado.

La reconocida modelo compartió una imagen donde se la ve sentada en su auto, rumbo a su programa de stream, luciendo un poncho mientras que debajo optó por una camisa blanca clásica que funcionó como base neutra para que la prenda exterior se luciera.

Llevó unos anteojos de sol, y el pelo suelto que completó una estética casual que evitó que el look se sintiera demasiado producido, logrando un equilibrio entre lo chic y lo natural.

La tendencia que inauguró nos invita a redescubrir esta prenda como una pieza versátil que puede integrarse a los atuendos junto con básicos neutros, accesorios discretos y un peinado natural que permitan que el poncho sea el protagonista. Nicole Neumann lo incorpora mostrando que puede ser usado en la ciudad, en un paseo o incluso en eventos más informales, siempre con un aire chic.