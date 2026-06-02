Dua Lipa y un insólito detalle en su look el día de su boda: un tributo a...

La cantante Dua Lipa se casó con Callum Turner en el Old Marylebone Town Hall con un look que llamó la atención por su interesanter referencia.

En el emblemático Old Marylebone Town Hall de Londres, Dua Lipa y Callum Turner celebraron una boda íntima que generó impacto entre sus seguidores y en el mundo de la moda por el estilismo singular de la artista.

Dua Lipa llevó un conjunto inspirado en Bianca Pérez-Mora Macías en su casamiento con Mick Jagger en Saint-Tropez. La ceremonia, que reunió únicamente a familiares y amigos, se destacó por la elección de un traje sastre de Schiaparelli diseñado por Daniel Roseberry, compuesto por una chaqueta de cady marfil con botones dorados y una falda asimétrica, completado con un sombrero de ala ancha firmado por Stephen Jones que evocaba directamente el legado de Bianca Jagger.

La figura de Bianca residió tanto en la silueta como en la actitud con la que ambas abordaron la tradición; más de cinco décadas después, el simbolismo de desafiar las expectativas sigue presente en la propuesta de Dua Lipa, que con guantes blancos y zapatos de Christian Louboutin reforzó el carácter distintivo de un estilismo que fue considerado por la crítica especializada como uno de los más influyentes de la temporada.

El actor Callum Turner, por su parte, optó por un traje azul marino a medida de Ferragamo, compuesto por una chaqueta cruzada de lana con solapas de pico, pantalones de sastrería y una camisa a juego.