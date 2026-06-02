Día Internacional contra el Bullying: conocé los diferentes tipos de acoso escolar para estar atento
En el Día Internacional contra el Bullying, exploramos los distintos tipos de acoso escolar para aprender a identificarlos y prevenirlo.
Cada 2 de mayo, en la Argentina y en todo el mundo, se conmemora el Día Internacional contra el Bullying, una iniciativa nacida en el año 2013 a partir de la presentación del Dr. Javier Miglino, fundador de la ONG Bullying Sin Fronteras. Fue aprobada por la Unesco el mismo año, con el fin de ayudar a la concienciación de este grave problema que afecta a millones de escolares en todo el mundo y que causa al menos 200 muertes en forma directa cada año.
La fecha busca no solo prevenir el acoso sino también sensibilizar a la sociedad sobre las consecuencias devastadoras que tiene en la vida de los niños, niñas y adolescentes que lo padecen. Ahora que ya le hemos puesto cara al acoso escolar, es importante descubrir de qué múltiples formas puede manifestarse, porque hay varios tipos de bullying y en muchas ocasiones estas agresiones se combinan y aparecen de forma simultánea, lo que dificulta su detección y aumenta el daño sobre la víctima.
Descubrí los tipos de bullying
- El bullying físico, que es el más visible pero no siempre el más frecuente, incluye agresiones como bofetadas, golpes, patadas, empujones y extorsiones, todas conductas que tienen como objetivo atemorizar, acobardar y abatir a la víctima a través del daño corporal.
- El bullying psicológico, por su parte, busca desestabilizar emocional y psicológicamente a quien lo sufre mediante la intimidación, la ridiculización, las burlas, las amenazas, el hostigamiento y el acoso a la salida del centro escolar. Aunque es menos visible que el físico, el impacto de este tipo de bullying puede ser devastador para la autoestima y el bienestar mental del niño o niña, llegando incluso a provocar depresión, ansiedad y aislamiento social.
- El bullying verbal, que es el más habitual de todos, se manifiesta a través del lenguaje utilizado para humillar o degradar a la víctima, con insultos, apodos crueles, burlas constantes, menosprecios en público y difusión de rumores falsos, una forma de agresión que suele normalizarse en el ámbito escolar ("son cosas de chicos", "no lo tomes tan a pecho") pero que puede tener consecuencias igual de graves que cualquier otra.
- El bullying sexual, una forma de acoso o intimidación en relación con el sexo, el cuerpo, la orientación sexual o la actividad sexual de una persona, puede manifestarse tanto de forma física como verbal, e incluye desde comentarios obscenos y tocamientos no consentidos hasta la difusión de imágenes íntimas sin autorización.
- El bullying social, por su parte, consiste en marginar a la víctima e impedir su participación o comunicación con un grupo, a través de la exclusión deliberada, la ruptura de la comunicación, la distorsión de la imagen de la víctima (presentándola como débil, indefensa o merecedora del maltrato), y el aislamiento progresivo que termina dejando al niño o niña solo frente a sus agresores.
- Finalmente, el cyberbullying o ciberacoso es un tipo de acoso o intimidación realizado a través de medios digitales (redes sociales, plataformas para juegos, aplicaciones de mensajería y dispositivos móviles). Es un comportamiento repetido que busca atemorizar, agredir o humillar a otras personas y que tiene la particularidad de no limitarse al horario escolar, sino que puede ocurrir las 24 horas del día, los 7 días de la semana, invadiendo el espacio que debería ser seguro para la víctima: su propio hogar.
Este 2 de mayo, la invitación es a reflexionar sobre cómo podemos detectar estas conductas, cómo podemos acompañar a quienes las sufren y cómo podemos construir entornos escolares más seguros y respetuosos para todos.