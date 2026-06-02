Día Internacional contra el Bullying: conocé los diferentes tipos de acoso escolar para estar atento

En el Día Internacional contra el Bullying, exploramos los distintos tipos de acoso escolar para aprender a identificarlos y prevenirlo.

Cada 2 de mayo, en la Argentina y en todo el mundo, se conmemora el Día Internacional contra el Bullying, una iniciativa nacida en el año 2013 a partir de la presentación del Dr. Javier Miglino, fundador de la ONG Bullying Sin Fronteras. Fue aprobada por la Unesco el mismo año, con el fin de ayudar a la concienciación de este grave problema que afecta a millones de escolares en todo el mundo y que causa al menos 200 muertes en forma directa cada año.

bullying escolar El acoso escolar nos invita a reflexionar sobre una problemática que afecta profundamente a niños y adolescentes. Shutterstock

La fecha busca no solo prevenir el acoso sino también sensibilizar a la sociedad sobre las consecuencias devastadoras que tiene en la vida de los niños, niñas y adolescentes que lo padecen. Ahora que ya le hemos puesto cara al acoso escolar, es importante descubrir de qué múltiples formas puede manifestarse, porque hay varios tipos de bullying y en muchas ocasiones estas agresiones se combinan y aparecen de forma simultánea, lo que dificulta su detección y aumenta el daño sobre la víctima.

Descubrí los tipos de bullying El bullying físico, que es el más visible pero no siempre el más frecuente, incluye agresiones como bofetadas, golpes, patadas, empujones y extorsiones, todas conductas que tienen como objetivo atemorizar, acobardar y abatir a la víctima a través del daño corporal.

que es el más visible pero no siempre el más frecuente, incluye agresiones como bofetadas, golpes, patadas, empujones y extorsiones, todas conductas que tienen como objetivo atemorizar, acobardar y abatir a la víctima a través del daño corporal. El bullying psicológico , por su parte, busca desestabilizar emocional y psicológicamente a quien lo sufre mediante la intimidación, la ridiculización, las burlas, las amenazas, el hostigamiento y el acoso a la salida del centro escolar. Aunque es menos visible que el físico, el impacto de este tipo de bullying puede ser devastador para la autoestima y el bienestar mental del niño o niña, llegando incluso a provocar depresión, ansiedad y aislamiento social.

, por su parte, busca desestabilizar emocional y psicológicamente a quien lo sufre mediante la intimidación, la ridiculización, las burlas, las amenazas, el hostigamiento y el acoso a la salida del centro escolar. Aunque es menos visible que el físico, el impacto de este tipo de puede ser devastador para la autoestima y el bienestar mental del niño o niña, llegando incluso a provocar depresión, ansiedad y aislamiento social. El bullying verbal , que es el más habitual de todos, se manifiesta a través del lenguaje utilizado para humillar o degradar a la víctima, con insultos, apodos crueles, burlas constantes, menosprecios en público y difusión de rumores falsos, una forma de agresión que suele normalizarse en el ámbito escolar ("son cosas de chicos", "no lo tomes tan a pecho") pero que puede tener consecuencias igual de graves que cualquier otra.

, que es el más habitual de todos, se manifiesta a través del lenguaje utilizado para humillar o degradar a la víctima, con insultos, apodos crueles, burlas constantes, menosprecios en público y difusión de rumores falsos, una forma de agresión que suele normalizarse en el ámbito escolar ("son cosas de chicos", "no lo tomes tan a pecho") pero que puede tener consecuencias igual de graves que cualquier otra. El bullying sexual , una forma de acoso o intimidación en relación con el sexo, el cuerpo, la orientación sexual o la actividad sexual de una persona, puede manifestarse tanto de forma física como verbal, e incluye desde comentarios obscenos y tocamientos no consentidos hasta la difusión de imágenes íntimas sin autorización.

, una forma de acoso o intimidación en relación con el sexo, el cuerpo, la orientación sexual o la actividad sexual de una persona, puede manifestarse tanto de forma física como verbal, e incluye desde comentarios obscenos y tocamientos no consentidos hasta la difusión de imágenes íntimas sin autorización. El bullying social , por su parte, consiste en marginar a la víctima e impedir su participación o comunicación con un grupo, a través de la exclusión deliberada, la ruptura de la comunicación, la distorsión de la imagen de la víctima (presentándola como débil, indefensa o merecedora del maltrato), y el aislamiento progresivo que termina dejando al niño o niña solo frente a sus agresores.

, por su parte, consiste en marginar a la víctima e impedir su participación o comunicación con un grupo, a través de la exclusión deliberada, la ruptura de la comunicación, la distorsión de la imagen de la víctima (presentándola como débil, indefensa o merecedora del maltrato), y el aislamiento progresivo que termina dejando al niño o niña solo frente a sus agresores. Finalmente, el cyberbullying o ciberacoso es un tipo de acoso o intimidación realizado a través de medios digitales (redes sociales, plataformas para juegos, aplicaciones de mensajería y dispositivos móviles). Es un comportamiento repetido que busca atemorizar, agredir o humillar a otras personas y que tiene la particularidad de no limitarse al horario escolar, sino que puede ocurrir las 24 horas del día, los 7 días de la semana, invadiendo el espacio que debería ser seguro para la víctima: su propio hogar. Argentina, entre los cinco países del mundo con más casos de bullying en 2022 Foto: Archivo Basta al bullying.